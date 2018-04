Prof bullizzato | il ministro Fedeli | ' Non ammettere a scrutini studenti coinvolti'

Prof bullizzato in classe - l'ira del ministro : «Non ammettere a scrutini studenti coinvolti» : «Serve una linea rigorosa e l'attuazione delle sanzioni già previste: di fronte ai fatti di Lucca e di Velletri i ragazzi vanno sospesi, il consiglio d'Istituto deve valutare la...

Lucca - Professore bullizzato in classe : spuntano altri video : Si allarga la vicenda del professore dell'istituto tecnico commerciale "Carrara" di Lucca bullizzato da un suo alunno per avergli dato un brutto voto . Oltre al video diventato virale in pochi giorni ,...