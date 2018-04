Prezzo ed uscita di Honor 10 | oggi 19 aprile il lancio in Cina

PS5 - data di uscita e Prezzo : Sono passati ormai quasi 5 anni dal lancio della Playstation 4 negli Stati Uniti prima e in Europa poi e la console della Sony ha rappresentato per l'ennesima volta una rivoluzione nel mondo videoludico ergendosi , insieme alla Xbox One, come la colonna portante della nuova generazione. Ma come tutti quanti i settori, anche quello dei videogiochi è in continua evoluzione e molti dei ...

Un leak rivela la data d'uscita e il Prezzo di No Man's Sky su Xbox One : Dopo essere stato esclusiva PlayStation 4 e PC per quasi due anni, No Man's Sky si appresta ad arrivare su Xbox One nel corso di questa estate, anche se gli sviluppatori non avevano ancora rivelato una data d'uscita più precisa. Amazon Italia, rompendo gli indugi, ha messo a listino il gioco nella sua versione per la console ammiraglia Microsoft, rivelando come questa arriverà il prossimo 21 giugno al prezzo di 49,99€.Come riporta IGN il ...

LG V35 ThinQ - funzioni - caratteristiche - Prezzo - data di uscita : AndroidHeadlines, portale statunitense dedicato al mondo Android, ha ottenuto alcuni documenti riservati che rivelano le prime caratteristiche del LG V35 ThinQ . Si tratta perlopiù di materiale ...

Da Asus ZenFone 5 a ZenFone 5 Lite tra Prezzo e uscita in Italia : situazione al 12 aprile : Ci sono novità importanti per tutti coloro che stanno seguendo con grande interesse le vicende di due prodotti come Asus ZenFone 5 e ZenFone 5 Lite, soprattutto per chi vuole saperne di più su data di uscita e prezzo. A dirla tutta, rispetto al nostro ultimo punto della situazione condiviso su OptiMagazine pochi giorni fa, di sicuro sappiamo che il modello più economico è pronto a fare il suo esordio sul mercato Italiano, con un prezzo di ...

Tutta la verità su iPhone 8 Red : data di uscita per la colorazione rossa in Italia e Prezzo : La giornata di oggi è stata indubbiamente segnata in ambito smartphone da alcune novità particolarmente interessanti per chi è interessato al cosiddetto iPhone 8 Red. Da alcune ore a questa parte, infatti, sappiamo qualcosina in più in merito alla data di uscita della colorazione rossa in Europa, senza dimenticare la sempre delicata questione del prezzo. Facciamo dunque un pochino di ordine e riepiloghiamo le notizie praticamente ufficiali su ...

Spyro Reignited Trilogy : un leak rivela data di uscita - Prezzo e immagini comparative : Dopo il misterioso uovo viola che recentemente ha tanto fatto parlare di sé è tempo di un leak davvero molto corposo che è stato segnalato su ResetEra e che ha attirato l'attenzione di tantissimi fan del draghetto viola: ecco tutti i presunti dettagli di Spyro: Reignited Trilogy.A quanto pare grazie all'Amazon messicano sono state scovate le prime informazioni e le prime immagini di questo tanto rumoreggiato progetto che dovrebbe riportare in ...

LG G7 : Prezzo - Uscita - Scheda Tecnica. Ecco Come Sarà : Trapelano in rete nuove immagini di LG G7. Ecco Come Sarà il nuovo smartphone di LG. Anteprima LG G7: foto, caratteristiche, Scheda tecnica, Prezzo, data di Uscita. Tutto quello che devi sapere su LG G7 LG G7 Anteprima Scheda Tecnica Quello che vedi ad inizio articolo è il nuovo LG G7, lo smartphone top di gamma di LG che […]

OnePlus 6 : specifiche tecniche - Prezzo - uscita (rumor) : OnePlus 6 potrebbe arrivare prima del previsto e con il notch come confermato dal CEO Carl Pei, form factor 18:9 e dual cam posteriore. OnePlus 5T non è più possibile acquistarlo negli Stati Uniti, l’obiettivo per le vendite dell’ultimo top di gamma è raggiunto ora occorre fare spazio al nuovo modello Android con la tipica lineup. Anche per OnePlus 6 arriva il notch Il primo notch a comparire su uno smartphone, anche se in modo ...

Huawei P20 e P20 Pro ufficiali : specifiche - uscita - Prezzo : Huawei P20 è ufficiale, insieme alla versione Pro, e rappresenta il nuovo dispositivo premium proveniente dalla società cinese. Il successore di Huawei P10 non è stato annunciato al MWC 2018, quest’anno Huawei (come altre aziende) ha optato per un evento separato e dedicato che si è svolto a Parigi, in Francia. Huawei P20 e P20 Pro ufficiali Essendo l’ultima aggiunta ad una specifica linea di smartphone, la serie P20 è dotata di ...

Huawei P20 : scheda tecnica - Prezzo e uscita in Italia : Dopo l’uscita del Samsung Galaxy S9, la sfida tra top di gamma vede entrare in scena anche Huawei P20. Lo smartphone dell’azienda cinese è stato presentato pochi giorni fa ed è già disponibile all’acquisto in Italia. Al contrario di quanto accaduto in passato, lo si può avere fin da subito senza dover attendere settimane. Sul sito ufficiale di Huawei è possibile acquistarlo a 679,90 €. Detto questo, vediamo quali sono le specifiche tecniche del ...

Svelato secondo DLC di Call of Duty WW2 : dettagli su contenuti - uscita e Prezzo : L'inverno è ormai finito da una settimana abbondante, ma Call of Duty WW2 sembra non essersene quasi accorto: le fredde zone dell'Europa del nord digitale confezionate dai ragazzi di Sledgehammer Games brulicano infatti di giocatori, tutti impegnati a combattere nell'intrigante multiplayer allo scopo di portare benefici alla fazione per cui sono schierati in campo partita dopo partita. Ovviamente, a distanza di numerosi mesi dall'uscita del ...

Huawei P20 Pro - il primo smartphone con tripla fotocamera : caratteristiche - Prezzo e data d’uscita : Cosa poteva fare Huawei meglio del Mate 10 Pro? Negli ultimi anni, le due linee top dell’azienda cinese, quella dei telefoni “P” e quella con schermo extralarge dei Mate si sono rincorse a distanza: il Mate 10 Pro è quanto di meglio Huawei abbia prodotto (almeno fino a ieri): schermo FullView, processore ottimizzato per l’IA, una batteria di lunga durata, fotocamera Leica “intelligente” capace di riconoscere contesto e tirare fuori il meglio da ...