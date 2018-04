Prestissimo la soluzione per il Samsung Galaxy S8 e la sua batteria | situazione al 19

optimaitalia

: Prestissimo la soluzione per il #SamsungGalaxyS8 e la sua batteria: situazione al 19 aprile - GioPao9 : Prestissimo la soluzione per il #SamsungGalaxyS8 e la sua batteria: situazione al 19 aprile - OptiMagazine : Prestissimo la soluzione per il #SamsungGalaxyS8 e la sua batteria: situazione al 19 aprile -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Ci sono diversi aspetti da prendere in esame a proposito delS8 e del rilascio dell'aggiornamento Android Oreo avvenuto non molte settimane fa anche qui in Italia. La questione più calda, come spesso avviene in circostanze simili, riguarda indubbiamente la durata della, in quanto con il trascorrere dei giorni sono aumentate le lamentele da parte di coloro che si ritengono non soddisfatti sotto questo punto di vista. Come del resto vi avevamo anticipato attraverso alcuni report pubblicati nei giorni scorsi su OptiMagazine.Non può essere un caso che la vicenda sia stata trattata anche da una fonte vicina al produttore coreano come SamMobile, che ha pensato addirittura di dar vita ad un sondaggio per comprendere la realedelS8. Ebbene, il verdetto non è stato dei migliori, al punto che in tanti si sono fatti sotto con il produttore per ...