Premio Strega | i 12 in corsa | D' Amicis ' censurato' per Giovani

huffingtonpost

: Tra questi romanzi c’è il prossimo premio Strega - ilpost : Tra questi romanzi c’è il prossimo premio Strega - vannisantoni : ecco la dozzina del @PremioStrega : peccato per @tunue, ma faccio un in bocca al lupo a tutti i bei libri che sono… - cosimo3_5 : RT @juventibus: ***** BOOM! Lo scrittore già premio Strega @SandroVeronesi scrive una lettera a Maurizio #Crozza sulla vicenda #Benatia: 'c… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Non entrano i libri postumi di Giuseppe Sgarbi, Il canale dei cuori (Skira), e di Severino Cesari, Con molta cura (Rizzoli) - al quale però sarà dedicato un ricordo - tra i 12 candidati al2018, annunciati oggi al Tempio di Adriano, a Roma. C'è invece, tra i libri inper la cinquina, un titolo in parte "", 'Il gioco' (Mondadori) di Carlo D', che da voce a un triangolo ironico e tragico sul sesso: è in gara alla 72/ma edizione ma non potrà concorrere alperché ritenuto dal Comitato direttivo "adatto esclusivamente a un pubblico di adulti". Due i titoli Neri Pozza in lizza: Sandra Petrignani con 'Lara. Ritratto di Natalia Ginzburg' e Angela Nanetti con 'Il figlio prediletto'."Negli ultimi mesi si è parlato molto di Severino Cesari, grande innovatore dell'editoria italiana, morto ...