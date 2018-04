Porsche Panamera ST E-Hybrid | la versione “green future” degli studenti Naba

gqitalia

: Lo sapevate che la #Porsche #Panamera aveva un'antenata? - FormulaPassion : Lo sapevate che la #Porsche #Panamera aveva un'antenata? - iMaryTaylor : Sexy Porsche Panamera Turbo -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Una tela bianca e tre ragazzi posizionati sui vertici del rettangolo. Countdown e insieme partono, disegnano. Graffiti, street art, illustrazioni e un tema centrale: the Green Future. Il quarto del gruppo sta riprendendo il tutto e monterà il video per la presentazione, perché questo è un concorso che li ha coinvolti insieme agli altridel Trienno in Graphic Design e Art Direction di, a Milano. Fullscreen01/08: insieme per un futuro più green02/08: insieme per un futuro più green03/08: insieme per un futuro più green04/08: insieme per un futuro più green05/08: insieme per un futuro più green06/08: insieme per un futuro più green07/08: insieme per un futuro più green08/08: insieme per un futuro più green A dettare il tema è statache ha rinnovato ...