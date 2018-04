Polizia | una app per segnalare atti bullismo | arriva ' You Pol'

India - ancora una bambina seviziata. Proteste contro Polizia e magistrati : Non bastano le poliziotte in strada né le app per lanciare allarmi. Non bastano gli appelli né il richiamo al rispetto. ancora una volta, ancora dall’India arriva l’ennesima notizia di uno stupro ai danni di una bambina. E il paese asiatico è sconvolto anche da un altro aspetto: il fatto che polizia e magistratura non sembrano in grado di assicurare alla giustizia i responsabili dei crimini che si fanno spesso scudo di ...

166° Anniversario della Polizia di Stato - a Udine celebrato in una cornice magnifica : ... stradale e sul web, tanto che, a pensarci, ci si rende conto che il motto ' esserci sempre ' ha un forte significato e rispecchia un forte impegno, rivolto anche al mondo giovanile esposto a ...

Bill Cosby - la protesta Femen davanti al tribunale. Attivista in topless fermata dalla Polizia : Un’Attivista Femen ha protestato davanti all’ingresso del tribunale chiamato a giudicare l’attore Bill Cosby, accusato di molestie sessuali da parte di diverse donne. L'articolo Bill Cosby, la protesta Femen davanti al tribunale. Attivista in topless fermata dalla polizia proviene da Il Fatto Quotidiano.

Polizia ferma Sfera Ebbasta mentre fuma marijuana in una Uber? (video) Video : 'Luce blu vuol dire solo corri, non farti prendere dal panico quando li incontri' recita il testo di 'Visiera a Becco' una delle più celebri HIT di #Sfera Ebbasta. L'ironia della sorte ha voluto che la scorsa notte il trapper autore di 'RockStar', cresciuto tra Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, si sia trovato a dover fronteggiare proprio un incontro ravvicinato con le temutissime 'Luci Blu' – definizione con la quale l'artista si riferisce ...

“Chiamate la Polizia”. È successo nella casa del Grande Fratello. Il reality inizia male - e anche l’avventura di Barbara D’Urso alla guida della trasmissione. Una scena assurda : inizia male l’avventura di Barbara D’Urso alla guida del Grande Fratello. Il ritorno di Carmelita infatti, a una decade di distanza dalla prima volta, nasce infatti sotto stelle non troppo buone. La notizia è stata fatta trapelare poco fa destando immediatamente sgomento quando manca poco più di una settimana al via del programma. Un programma chiamato a riscattare i deludenti ascolti dell’ultima volta e sul quale Carmelita sta lavorando ...

L'interrogativo di Éthos : «Ed il regolamento comunale sulla Polizia Municipale?» : Anzi, proprio l'indifferenza e la passività della classe politica comunale hanno alimentato paradossali ed evidenti irregolarità. Infatti, chi, tra gli operatori della Polizia Municipale, ha chiesto ...

"Come faccio ad entrare con una cintura esplosiva?" : Polizia blocca canale Isis italiano : La Polizia di Stato ha portato a termine una complessa attività tecnico-investigativa, avviata nel mese di dicembre 2016. L'indagine cercava di identificare i membri del canale Telegram denominato "Khilafah News...

Coppia verbanese tenta il suicidio in una piazzola dell'autostrada : salvata dalla Polizia : È stato l'intervento degli agenti della polizia stradale di Romagnano Sesia a evitare che il loro tentativo di suicidio andasse in porto . Personaggi di questa vicenda sono una Coppia residente della ...

Francia - la Polizia trascina con la forza una migrante incinta : È diventato virale in meno di una settimana un video in cui si vedono degli agenti della polizia francese che trascinano già da un treno a Mentone una migrante incinta e la sua famiglia perché non sono in possesso di documenti.Il video è stato registrato il 16 febbraio scorso, ma una settimana fa è stato pubblicato su Facebook (potete vederlo qui in alto) e ha ottenuto quasi mezzo milione di visualizzazioni in pochi giorni e più di 8.800 ...

New York - Polizia spara e uccide un afroamericano disarmato : «Pensavamo avesse una pistola» : La polizia di New York ha sparato ad un afroamericano con problemi psichici uccidendolo, in una strada di Brooklyn, dopo che questi aveva brandito e puntato un oggetto che gli agenti hanno ritenuto...

