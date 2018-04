Play Store | sconti fino al 75% su app e giochi Android e sono ben 23 i titoli gratuiti

Tutte le novità di Google Assistant - Maps - Duo - Presentazioni e Play Store : Scopriamo le novità introdotte con l'aggiornamento di alcune delle applicazioni più utilizzate di Google, a partire da Google Assistant, senza scordare il Play Store e Google Maps. L'articolo Tutte le novità di Google Assistant, Maps, Duo, Presentazioni e Play Store proviene da TuttoAndroid.

Amazon - ecco la sorpresa per Android sul Play Store : le cose da sapere Video : #Amazon non è solo uno Store. Non lo è più da tempo, dato che l'azienda americana prosegue nella sua politica espansionistica. Oggi sono diversi i dispositivi prodotti: dalla Firestick per le tv ai tablet e gli smartphone con sistema operativo dedicato. E non manca anche la diversificazione nell'offerta on line grazie a diversi servizi rivolti all'Enterteinment cme Prime Video o il nuovo Music. E non è finita perchè l'obiettivo è quello anche di ...

Le autorità russe chiedono la rimozione di Telegram dal Play Store : Dopo il rifiuto da parte di PavelDurov di consegnare le chiavi di crittografia di Telegram, le autorità russe hanno chiesto a Google di rimuovere l'applicazione dal Play Store. L'articolo Le autorità russe chiedono la rimozione di Telegram dal Play Store proviene da TuttoAndroid.

Tre Play 20 è la nuova offerta “operator attack” per chi cambia gestore : A partire da oggi Tre ripropone l'offerta "operator attack" chiamata Tre Play 20, dedicata a chi proviene da TIM, Vodafone e dagli operatori virtuali, con la sola eccezione di PosteMobile. L'articolo Tre Play 20 è la nuova offerta “operator attack” per chi cambia gestore proviene da TuttoAndroid.

La sicurezza di Google Play Store e Google Maps è messa a rischio da contenuti malevoli : Sono numerose le false applicazioni presenti sul Play Store utilizzate per sorvegliare gli utenti a loro insaputa, mentre Google Maps è pieno di contenuti falsi, recensioni non veritiere e contenuti creati appositamente. L'articolo La sicurezza di Google Play Store e Google Maps è messa a rischio da contenuti malevoli proviene da TuttoAndroid.

35 app di pseudo-sicurezza smascherate sul Google Play Store : smascherate sul Google Play Store ben 35 applicazioni di pseudo-sicurezza che promettono una protezione mai realmente fornita: si tratta di fatto di app completamente inutili e piene di pubblicità. L'articolo 35 app di pseudo-sicurezza smascherate sul Google Play Store proviene da TuttoAndroid.

Android : migliaia di app scaricabili da PlayStore violano la privacy dei bambini Video : Proprio come con le notizie false, le azioni o le inazioni di Facebook stanno creando polemica in tutto il settore tecnologico, anche sulla #privacy si sta discutendo molto. La privacy dei dati è tornata ad essere un tema caldo e le persone stanno mettendo sempre più sotto il microscopio i servizi e soprattutto le applicazioni prima di una qualsiasi installazione. Proprio come YouTube, un nuovo studio condotto da ricercatori affiliati ...

Gli adesivi AR Foodmoji e Text sono disponibili separatamente sul Play Store : I pacchetti di adesivi AR "AR Stickers: Foodmoji" e "AR Stickers: Text" sono ora scaricabili separatamente dall'app principale attraverso il Google Play Store. Gli adesivi sono gratuiti e compatibili solamente con gli smartphone Google Pixel di prima e seconda generazione. L'articolo Gli adesivi AR Foodmoji e Text sono disponibili separatamente sul Play Store proviene da TuttoAndroid.

Oltre 30 App e Giochi scontati e gratis sul Play Store 12 Aprile 2018 : Ancora Oltre 30 tra applicazioni e Giochi gratis e scontate in questi oggi 12 Aprile 2018. Ecco l’elenco di Giochi e app gratis o scontate per Android Oltre 30 applicazioni e Giochi gratis e scontate per Android oggi Aggiorniamo la lista delle applicazioni gratis o scontate ed ora sono Oltre 30 app scontate tantissime applicazioni […]

Play Store : tante app e molti giochi Android in offerta per questo giovedì : Ci sono più di 35 tra app e giochi Android oggi in offerta sul Play Store. Di questi saranno ben 19 i contenuti disponibili gratuitamente. Esiste forse modo migliore per avvicinarsi al prossimo weekend? L'articolo Play Store: tante app e molti giochi Android in offerta per questo giovedì proviene da TuttoAndroid.

Pazzeschi doppi sconti PlayStation Store all’80% : Destiny 2 in lista : Da oggi 11 aprile e fino al 25 aprile ricominciano i cosiddetti doppi sconti di PlayStation Plus sul PlayStation Store. Gli sconti sui prezzi arrivano addirittura all'80% per gli abbonati al PlayStation Plus, su giochi tra cui Call of Duty: Modern Warfare Remastered, NBA Live 18: The One Edition, The Inpatient, Pro Evolution Soccer 2018, Destiny 2 e molto altro. Sì, c'è anche Destiny 2: sicuramente un modo per Sony di accaparrarsi qualche ...

Nuovi concept immaginano il futuro Google Play Store con il Material Design 2 : Hanno da poco fatto la propria comparsa in rete dei Nuovi concept che immaginano come potrebbe essere la prossima iterazione del Play Store di Google grazie al Material Design 2. Il rinnovato Google Chrome e le nuove forme arrotondate viste nella prima Developer Preview di Android P sono stati il punto di partenza dei concept realizzati dal Designer Morphicsn0w. L'articolo Nuovi concept immaginano il futuro Google Play Store con il Material ...

Google Telefono si apre al beta-testing sul Play Store : ecco le novità della versione 19 : Google Telefono, il tastierino telefonico predefinito degli smartphone Pixel, Nexus e Android One, può contare sul programma di beta-testing attraverso il Play Store da questa sera, in modo da permettere agli utenti di provare nuove funzionalità in anteprima. L'articolo Google Telefono si apre al beta-testing sul Play Store: ecco le novità della versione 19 proviene da TuttoAndroid.

Oltre 60 App e Giochi scontati e gratis sul Play Store 10-11 Aprile 2018 : Ancora Oltre 60 tra applicazioni e Giochi gratis e scontate in questi oggi e domani 10 ed 11 Aprile 2018. Ecco l’elenco di Giochi e app gratis o scontate per Android Oltre 60 applicazioni e Giochi gratis e scontate per Android oggi e domani Aggiorniamo la lista delle applicazioni gratis o scontate ed ora sono […]