Platinum Games svela World of Demons | una sorta di successore spirituale di Okami?

eurogamer

: Il successore spirituale di #Okami potrebbe essere mobile e stupire tutti. #WorldofDemons #PlatinumGames #DeNA - Eurogamer_it : Il successore spirituale di #Okami potrebbe essere mobile e stupire tutti. #WorldofDemons #PlatinumGames #DeNA - mySN1GhTM4R3 : RT @GamesPaladinsIT: Platinum Games annuncia World of Demons il suo nuovo gioco per iOS e Android - GamesPaladinsIT : Platinum Games annuncia World of Demons il suo nuovo gioco per iOS e Android -

(Di giovedì 19 aprile 2018) È un action con tutti gli stilemi delle opere di, ha uno stile artistico e un focus su mitologia e folklore giapponesi che ricorda moltissimoe sembra quasi undi questo amatissimo action. Però è anche un gioco mobile free-to-play realizzato in collaborazione con DeNA (partner di Nintendo nel debutto mobile della compagnia).ofè il nuovo action die il solo annuncio provoca sentimenti contrastanti nel cuore e nelle menti di tantissimi giocatori.Un gioco che ci fa vestire i panni di una serie di personaggi che devono affrontare mostruosità realizzate prendendo chiaramente spunto dalla mitologia e dal folklore giapponesi attira l'attenzione di molti. Come riportato da USGamer,promette che nonostante la natura mobile il gioco sarà un'esperienza action/hack-n-slash in piena regola, una produzione hardcore nel ...