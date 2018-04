Plastica e riciclo - la situazione in Italia : Milano, 18 apr. (AdnKronos) – Plastica e riciclo hanno aperto la Design week milanese dedicata al ‘senso del design” presso Casa Corriere con un workshop dal titolo: ‘Industria, estetica, design, sfida ambientale: il valore sociale della Plastica” che ha visto protagonisti Antonello Ciotti presidente Corepla, lo scrittore e chimico Marco Malvaldi, il sociologo Francesco Morace, l’imprenditore Mario Luca ...

Un progetto per l’ambiente : nuove tecnologie per migliorare il riciclo della Plastica dei rifiuti elettronici : La filiera dei RAEE sostiene l’economia circolare con un progetto che mira a individuare nuove tecnologie per il recupero e il trattamento della plastica contenuta nei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). Ecolight, consorzio nazionale per la gestione dei RAEE, il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale dell’Università di Brescia e Stena Technoworld, impianto di trattamento dei rifiuti elettronici, hanno unito ...

Plastica - il valore del riciclo ha numeri importanti : Teleborsa, - La Plastica ha "consentito al mondo di fare grandi passi avanti per cui è un materiale di cui oggi non vedo come si possa fare a meno", anche se spesso "la troviamo dove non dovremmo ...

Plastica - le nuove frontiere del riciclo : Le nuove frontiere del riciclo della Plastica. Se n’è parlato durante le due ‘Giornate della Ricerca’ promosse da Corepla a Palermo il 22 ed il 23 marzo. Un momento di incontro tra università, centri di ricerca ed imprese, con la volontà di sostenere l’innovazione ed il trasferimento tecnologico. Al centro del confronto le ultime novità tecnologiche relative alla possibilità di depolimerizzare alcuni materiali facendoli tornare ...

Plastica - Ciotti - Corepla - a Codacons : dati riciclo trasparenti : Palermo, 22 mar. , askanews, 'Compito del Corepla è fare sistema: i dati presentati in modo chiaro e trasparente hanno sempre evidenziato il contributo degli operatori indipendenti'. Risponde così ...