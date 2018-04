Più sali ai piani alti e più ti senti potente

Europa League - rimonta da record per il Salisburgo : ecco le Più incredibili e veloci di sempre : Quattro minuti e sei secondi: 246 secondi in totale, e il sogno è sfumato definitivamente. Quello di una grande Lazio, che sta portando avanti una stagione da record, con l'ultimo obiettivo - fallita ...

Maria De Filippi torna in Rai e rivela : 'Dopo l'attentato non sono Più salita in auto con Costanzo' : A distanza di 24 ore dalla vittoria di " Ballando con le Stelle " su " Amici17 ", Maria De Filippi torna in Rai, a " Che tempo che fa ", e si racconta a Fabio Fazio . Il conduttore prova a chiederle ...

Maria De Filippi : «Dopo via Fauro non sono Più salita in auto con Maurizio» : sono quasi 25 anni che Maria De Filippi non sale in auto insieme al marito Maurizio Costanzo. L’ultima volta fu il 14 maggio 1993, quando insieme furono coinvolti in un attentato mafioso, dopo essere usciti dal teatro Parioli, la sede storica dello Show del conduttore. L’obiettivo era proprio Costanzo. Erano gli anni della lotta alla mafia e della Tv impegnata, e lui non le mandava certo a dire. Dava fastidio e doveva essere ...

Lazio-Salisburgo - Inzaghi : “meritavamo risultato Più ampio” : “Per quello che si è visto in campo, potevamo portare a casa anche un risultato migliore. Abbiamo avuto tante occasioni e potevano fare un gol in più. Loro sono una squadra forte e i ragazzi hanno capito che non era semplice. Il ritorno a Salisburgo sarà difficile perchè abbiamo preso due gol e loro in quello stadio sono ancora più forti. Dovremo affrontare la gara nel modo giusto”. Così l’allenatore della Lazio, Simone ...

Lazio-Salisburgo 4-2 : poker biancoceleste - la semifinale è Più vicina : Una Lazio pirotecnica - nel bene e nel male - supera per 4-2 il Salisburgo nei quarti e ipoteca il passaggio alle semifinali di Europa League. Match dalle mille emozioni con Lulic che sblocca dopo...

Dimon avverte : i tassi potrebbero salire Più velocemente del previsto : Teleborsa, - La Federal Reserve potrebbe essere costretta a compiere "azioni drastiche" per tenere a freno l'inflazione, avverte il numero uno di JP Morgan, Jamie Dimon . Secondo il banchiere "molti ...

Dichiarazione dei redditi : reddito medio salito a 21mila euro - ma non nel Sud. Il Più alto è degli autonomi : E' ciò che emerge dai dati raccolti dal ministero di Economia e Finanza sulle dichiarazioni dei redditi di 40,9 milioni di italiani presentate l'anno scorso.

Frizzi - il sacerdote : 'Fabrizio Più volte è salito sul treno per Lourdes per accompagnare i malati' : Pomeriggio 5 torna a parlare della morte di Fabrizio Frizzi e in un lungo servizio racconta i funerali del conduttore nella chiesa degli artisti a Piazza del Popolo a Roma. Fabrizio Frizzi, i funerali ...

PENSIONE CASALINGHE 2018 - INPS/ Bisogna aver compiuto 57 anni : ecco a quanto ammonta : PENSIONE CASALINGHE 2018, INPS: a partire dal 57esimo anno di età, è possibile richiedere la PENSIONE. Vi spieghiamo i requisiti necessari per ottenere un compenso mensile(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 15:12:00 GMT)

Eni è il marchio italiano con maggior valore - Tim quello che è salito di Più : Infatti Enel si è rivelato essere il brand più forte al mondo tra le utility; performance che ha consentito a questa marca di rimanere incollata alla terza posizione nella Brand Finance Utilities 50. ...

NBA Regular Season 2017/18 : Rockets sempre Più in vetta nella Western Conference - Pelicans in risalita - ripresa tardiva per i Pistons! : E’ tempo di match decisivi in questa NBA Regular Season 2017/18 e nell’inizio di quest’altra settimana di marzo ne abbiamo visti parecchi. Molti sono stati fondamentali in vista dei playoff e, se nella Eastern Conference ormai sembra che le 8 squadre ci siano già, nella Western Conference tutto è molto più in bilico. Andiamo dunque a vedere tutti i risultati di questa tre giorni +1, a partire dalle 3 partite giocate ...

Roland Garros sempre Più ricco : premi saliti a 39 milioni : Per il tetto sul 'Philippe Chatrier' bisognerà attendere fino al 2020. Ma il montepremi del Roland Garros è ampiamente competitivo con gli atri tre tornei dello Slam già da oggi. Anzi, con l'ultimo ...