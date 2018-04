Pillola contraccettiva e rischio di tumore al seno | ecco i nuovi risultati secondo una

meteoweb.eu

: Assumere la pillola contraccettiva non fa aumentare i rischi di sviluppare cancro al seno - lastampasalute : Assumere la pillola contraccettiva non fa aumentare i rischi di sviluppare cancro al seno - AnginaPectorum : Quest'anno pullulate di 'cosa resta del '68 cinquant'anni dopo?' Secondo me restano quelli che sono andati in pensi… - Prof_Farmacia : Assumere la #pillola contraccettiva non fa aumentare i rischi di sviluppare #TumoreSeno | #ECM -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Laanticoncezionale oè un farmaco contraccettivo ormonale, impiegato da moltissime donne per la risoluzione di diversi problemi o per prevenire semplicemente il concepimento.alcune indagini statistiche, in tutto il Mondo ricorrerebbero all’assunzione dellaanticoncezionale più di 100 milioni di donne. In questi anni si è parlato molto della correlazione dell’utilizzo dellaanticoncezionale con ildi sviluppare forme tumorali a livello della mammella; fortunatamenteuno studio dell’Università di Modena e Reggio Emilia si è visto che l’uso delle pillole a base di estrogeni e progesterone non aumenti ildi carcinoma della mammella, neanche nelle donne afamiliare né nelle portatrici della mutazione Brca. La ricerca è stata condotta da oncologi e ginecologi dell’Università di Modena e ...