Philip Morris - tonfo del titolo a Wall Street dopo i conti : Bilancio a due colori per Philip Morris International , multinazionale del tabacco. I dati sul primo trimestre 2018 hanno evidenziato un utile netto per 1,556 miliardi di dollari, pari a 1 dollaro ad ...

Philip Morris - fabbrica sigarette in Grecia riconvertita ad Iqos : Atene , askanews, - Stop alle sigarette . Philip Morris International ha cessato la produzione nello stabilimento Papastratos ad Aspropyrgos, in Grecia . Da oggi nella fabbrica si produrranno ...

Philip Morris in Grecia riconverte fabbrica di sigarette : Atene, 21 mar. , askanews, Philip Morris International Inc ha annunciato che lo stabilimento della sua affiliata greca , Papastratos, ad Aspropyrgos, ha cessato la produzione di sigarette e che da ...

Grecia - Philip Morris Int. riconverte fabbrica di sigarette : Atene 21 mar. , askanews, Philip Morris International Inc ha annunciato che lo stabilimento della sua affiliata greca , Papastratos, ad Aspropyrgos, ha cessato la produzione di sigarette e che da oggi ...

AUMENTO COSTO SIGARETTE/ Per Marlboro - Diana - Philip Morris e altri marchi fino a 20 centesimi in più : Aumenta il COSTO del pacchetto di SIGARETTE per alcuni marchi, tra cui Marlboro, Diana, Philip Morris e Chesterfield. L'incremento varia da 10 a 20 centesimi(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 15:27:00 GMT)