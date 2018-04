Petrolio | prezzo sale vicino a 69 dollari

Petrolio : nel 2018 previsto aumento del prezzo medio del barile a 54 dollari : Gli istituti di ricerca, le agenzie governative e i Paesi produttori di Petrolio prevedono un moderato aumento del prezzo medio del barile WTI dai 51 dollari registrati nel 2017 ai 54 dollari attesi nel 2018 . Non senza grandi oscillazioni, visto che al momento in cui scriviamo la quotazione ha superato i 66 dollari al barile . Nel 2017 sono cresciute sia la domanda sia l’offerta di Petrolio e per la prima volta dal 2013 il mercato ha ...

La corsa del prezzo del Petrolio : Venerdì la quotazione del Brent ha sfondato, per la prima volta dal 2014, la soglia dei 71 dollari al barile. Quali le ragioni di questa corsa al rialzo? Essenzialmente due, anche se probabilmente solo una è destinata a pesare davvero nel medio termine. Le tensioni in Medio Oriente e il conflitto siriano Il Medio Oriente è da sempre strategico per l'approvigionamento energetico mondiale, ma non l'area compresa tra Siria e Israele, dove si ...