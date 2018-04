Perché l’Europa pretende che l’Italia aumenti le tasse dei porti

wired

(Di giovedì 19 aprile 2018) Secondo l’Europa, iitaliani dovrebbero pagare più. Ovvero 100 milioni di euro in più. Aumentandole del 30-40% rispetto a quelle in vigore attualmente. La Commissione europea che si occupa della concorrenza ha infatti minacciato l’apertura di una procedura di infrazione contro iitaliani. L’accusa è che gli scali italiani stiano facendo concorrenza sleale nei confronti delle altre banchine europee. E che lo Stato non abbia pagato leper le concessioni. “Con l’esenzione dallealle Autorità portuali italiane, che sono coinvolte in attività economiche,rinuncia a una parte di entrate che costituiscono risorse economiche per lo Stato”. Queste le motivazioni di Bruxelles. Che aggiunge: “Così la misura di esenzione si configura come perdita per le casse centrali“. Inoltre l’Europa ritiene che “la misura ...