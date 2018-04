Perché l’Europa pretende che l’Italia aumenti le tasse dei porti : Secondo l’Europa, i porti italiani dovrebbero pagare più tasse. Ovvero 100 milioni di euro in più. Aumentandole del 30-40% rispetto a quelle in vigore attualmente. La Commissione europea che si occupa della concorrenza ha infatti minacciato l’apertura di una procedura di infrazione contro i porti italiani. L’accusa è che gli scali italiani stiano facendo concorrenza sleale nei confronti delle altre banchine europee. E che lo ...

Lazio-Roma - un brutto Derby dopo le fatiche in Europa ma le due romane restano favorite per la Champions : ecco perchè : Lazio-Roma, si è concluso un brutto Derby valido per la 32^ giornata del campionato di Serie A, nei primi 80 minuti noia con una sola occasione, il palo di Bruno Peres, la partita cambia dopo l’espulsione di Radu e l’occasione più importante capita a Marusic, nel finale qualche occasione per Dzeko ma il risultato non si è sbloccato. Una partita brutta ma condizionata dalle fatiche in Europa, la squadra di Di Francesco era reduce ...

Orban stravince ancora : Perché l'Europa rischia di andare in tilt : Da EuropaToday - Anti-immigrati ed anti-Ue e benedetto ancora dal suo popolo: il premier ungherese Viktor Orban si porta a casa il terzo successo...

Giulio Tremonti premier - ecco Perché metterebbe d'accordo Salvini e Di Maio su economia ed Europa : Nessuna liberalizzazione, niente privatizzazioni e tagli delle tasse con Tremonti ministro dell'economia. Di fatto, potrebbe essere stato la rovina politica del centro-destra berlusconiano, che in ...

I satelliti della NASA scoprono Perché a Sochi e in Europa è caduta la neve gialla - : "Non è sorprendente, questi eventi si sono verificati in passato, anche nel 2007 in Siberia. Questa volta negli strati alti dell'atmosfera sopra l'Europa si era concentrata una grande quantità di ...

Ecco quali sono - e Perché - le 10 mete più apprezzate in Europa : ... Creta , 4° posto, Maiorca , 9° posto, Santorini , 10° posto, Interessante sottolineare che, sul podio d' Europa come su quello del mondo, compaiono Roma , 3°posto, , ...

Europa esentata da dazi Trump - Citigroup : farà bene alle borse - ecco perchè : Per ora l'Unione europea è esentata dalle tariffe punitive imposte dal presidente Usa Donald Trump a livello globale, e corrispondenti a dazi del 25% sulle importazioni Usa di acciaio e del 10% su ...

Ecco Perché i poveri in Europa sono sempre più poveri : Un basso livello di formazione e un sistema che non aiuta le imprese allargano le distanze, secondo il rapporto della Banca Mondiale

Lazio - Inzaghi : 'L'Europa mi piace di più perchè senza Var' : 'Lo dissi sei mesi fa: in Europa mi piace di più perché non c'è il Var ed è normale che io sia contento'. Alla vigilia della gara di ritorno di Europa League contro la Dinamo Kiev, Simone Inzaghi ...

Perché l'Europa ha deciso di non contrastare le fake news : Ma questo gruppo di esperti sceglie di ignorare questo modello di business e preferisce la la politica della testa nella sabbia'.

Juve - attenta all’Atalanta : in trasferta è super - e vuole l’Europa League. Ecco Perché la partita di Mercoledì non è affatto scontata : Juventus-Atalanta, partita da brividi. La 28^ giornata del campionato di Serie A ha regalato grosse emozioni e portato indicazioni per lo scudetto, sorpasso da parte della Juventus sul Napoli, successo dei bianconeri contro l’Udinese mentre la squadra di Sarri non è andata oltre il pareggio nel big match contro l’Inter. La squadra di Massimiliano Allegri ha un solo punto di vantaggio sul Napoli e non si può parlare assolutamente di ...

The Economist - 'Perché l'Europa deve preoccuparsi. L'Italia vota per l'irresponsabilità' : ... Beppe Grillo, un comico part-time che ha iniziato la sua carriera politica al grido di "vaffanculo!" , fuck off!, all'establishment. L'altro regnante non è da meno. La coalizione di destra che ha ...

Orologi indietro di 6 minuti in Europa/ Perché? Colpa della lite fra Serbia e Kosovo sull'energia : Orologi indietro di 6 minuti in Europa, Perché? Colpa della lite fra Serbia e Kosovo sull'energia. Una disputa sulla fornitura elettrica ha fatto calare le frequenze, gli Orologi rallentano(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 13:40:00 GMT)

Non solo numeri. Perché ci penserà l'Europa a salvare l'Italia dal governo sfascista : Ci sarà tempo naturalmente per commentare i risultati delle elezioni politiche e per capire chi potrà rivendicare più degli altri la paternità di una vittoria o quantomeno di una non sconfitta. Ci ...