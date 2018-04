Perché andare a una mostra di solo 9 tele

Travaglio al Festival di Perugia : “Berlusconi? Ecco Perché continuerà a comandare finché avrà vita” : B come Basta? “Salvo conficcare un paletto di frassino come ai vampiri, finché Berlusconi avrà un alito di vita continuerà a comandare ”, spiega il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio a margine dell’incontro “B come Basta” per la presentazione del suo libro al Festival del Giornalismo di Perugia in un Teatro Morlacchi pieno. “I poteri occulti non sono una leggenda: lui dimostra fisicamente e quotidianamente cosa sono”, dice ...

«Se fosse per me starei da un'altra parte» : ecco Perché Nadia Rinaldi deve andare da Barbara D'Urso : ' Nadia non ti prestare più a questi giochi dalla D'Urso ': scoppia la polemica per quanto è accaduto a Nadia Rinaldi durante l'ultima puntata di Domenica Live. I fan dell'attrice romana sono ...

«Ho preso otto mezzi per andare a dirgli che è finita. Perché ci penso ancora?» : Lo so. Io lo so, lo giuro. Lo so che la risposta esiste, ed è una sola, e ci hanno fatto un film per impedire che la gente come me lo potesse dimenticarselo, potesse far finta di non saperlo. Eppure. La verità è che non gli piaccio abbastanza, però è capitato che me ne sono innamorata. È capitato a mia insaputa, io lo giuro, sono innocente vostro onore, sono incolpevole, però lo amo. E io non volevo, io giro armata da anni Perché non affrontare ...