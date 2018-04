Pensioni | ultime novità oggi 19 aprile su Opzione Donna | esodati e quota41

Blastingnews

(Di giovedì 19 aprile 2018) Lesulledi19vertono su, glie la quota 41 dei lavoratori precoci. A parlarne è stato Cesare Damiano, ex presidente della Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati. L'esponente Pd, in questi ultimi anni, è stato spesso associato alla riforma previdenziale, in particolar modo alla possibilità di andare in pensione con 41 anni di contributi, senza che il pensionato debba rinunciare ad una parte del proprio assegnostico. Durante il governo Gentiloni, ha difeso i provvedimenti dell'Ape social e Ape volontaria, i quali hanno ampliato la scelta per i lavoratori di lasciare il proprio posto di lavoro accedendo alla pensione con qualche anno di anticipo.Cesare Damiano ha ribadito la necessità di proseguire la sperimentazione di, uno strumento di pensione anticipata per le donne che consente alle ...