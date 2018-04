Pensioni professionisti | oggi Forum Previdenza alla CNPADC

RIFORMA Pensioni/ Inps - al via liquidazione assegni con cumulo contributivo professionisti (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Inps, al via liquidazione assegni con cumulo contributivo professionisti. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 6 aprile(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 16:21:00 GMT)

Pensioni - per i professionisti la soluzione è vicina : Potrebbe essere vicina la soluzione per i professionisti che attendono di andare in pensione sfruttando il cumulo gratuito introdotto dalla legge di bilancio 2016. Ne è convinto il presidente della ...

Riforma Pensioni/ Sbloccato il cumulo contributivo per i professionisti (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Sbloccato il cumulo contributivo per i professionisti. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 30 marzo(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 09:34:00 GMT)

Pensioni - ancora bloccato il cumulo gratuito per i professionisti : Resta in stallo il cumulo gratuito delle Pensioni dei professionisti. Dopo il botta e risposta dei giorni scorsi tra l’Inps e le Casse previdenziali sulla divisione dei costi di gestione, pari a 65 euro per ogni pensionato, l’Ente previdenziale prova a ricucire lo strappo comunicando di aver inviato un nuovo testo di convenzione alla Casse e dicendosi disponibile da subito dopo la firma a erogare le Pensioni. Leggi anche Pensioni, ...

Pensioni - perché il cumulo gratuito per i professionisti non è ancora attivo : ancora uno stallo per lo sblocco delle Pensioni: il cumulo gratuito dei contributi, che dovrebbe essere operativo dal 2017, tarda ad arrivare. L'Inps e le casse di previdenza degli ordini professionali si rimpallano la responsabilità per il pagamento di 65 euro, soldi necessari per i costi di gestione della pratica.Continua a leggere

Pensioni - cumulo dei professionisti bloccato per 65 euro : cumulo delle Pensioni dei professionisti al palo per 65 euro, a tanto corrisponde il costo della gestione di un singolo pensionato per la gestione della sua pratica. Questo costo va ripartito, secondo l’Inps, con le diverse Casse previdenziali, mentre deve essere totalmente a carico dell’Ente previdenziale pubblico per l’Adepp, associazione che riunisce gli enti previdenziali privati. Ad un mese di distanza dalla conferenza ...

Pensioni - sbloccato il cumulo gratuito dei professionisti : È stata firmata la convenzione tra Inps e Adepp che sblocca finalmente il cumulo gratuito per le Pensioni dei liberi professionisti. L’accordo è stato siglato il 20 febbraio, dopo mesi di attesa in seguito alla circolare n. 140/2017 con le istruzioni operative dell’Inps. Possono così partire i versamenti. Il presidente dell’Inps Tito Boeri ha annunciato che saranno vagliate al più presto le oltre 5 mila domande di cumulo già ...