Pensioni flessibili | news al 19 4 | Damiano rilancia 9° salvaguardia e OD

Pensioni 2018 : 4 opzioni per anticipare o flessibilizzare l'uscita dal lavoro Video : Il tema del pensionamento anticipato, complice anche l'inasprimento repentino e per molti poco gestibile dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso all'Inps [Video], sembra diventato un vero e proprio tema chiave del dibattito pubblico negli ultimi tempi. Sebbene finora le opzioni disponibili risultino insufficienti ed incomplete rispetto alle richieste dei lavoratori, qualcosa è stato comunque fatto nelle ultime legislature al fine di ...

Pensioni flessibili e APE volontaria 2018 : sblocco delle procedure dal 13 aprile Video : Le procedure informatiche per lo sblocco delle domande di pensionamento anticipato tramite APE volontaria [Video] dovrebbero finalmente partire dal prossimo 13 aprile. È quanto emerge dalle ultime dichiarazioni riguardanti il meccanismo di prepensionamento legato al prestito Pensionistico, sulla base degli aggiornamenti forniti dall'Associazione delle banche italiane. Ricordiamo che la pensione anticipata tramite APE di mercato appare ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Flessibilità da 63 a 71 anni secondo Brambilla (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 11 aprile. La Flessibilità necessaria nel sistema secondo Alberto Brambilla. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 05:09:00 GMT)

Pensioni - ultimissime news al 10/04 su vitalizi - uscite flessibili e FMI Video : Le ultime novita' ad oggi 10 aprile 2018 vedono prore i lavori parlamentari riguardo il ricalcolo dei vitalizi [Video]. Nel frattempo dai tecnici arrivano nuove prese di posizione in merito alla necessita' di preservare la tenuta dei conti, mentre dai comitati si rilancia l'importanza di prore il lavoro sulla flessibilita' previdenziale. Vediamo insieme tutti i dettagli nel nostro nuovo articolo di approfondimento. Fraccaro M5S ritmi serrati su ...

Pensioni 2018 - ultimissime all'8 aprile su flessibilità - APE - donne e austerity Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 8 aprile 2018 vedono finalmente decollare il prossimo 13/4 il sistema di accettazione delle prime domande di uscita anticipata tramite APE volontaria [Video]. Nel frattempo dalla UE si ribadisce la necessita' di prestare attenzione alla tenuta dei conti pubblici, mentre la CGIL non esclude la possibilita' di nuove mobilitazioni. Infine, dal CODS si torna ad accendere i riflettori in merito al ...

Pensioni - ultimissime novità al 6/04 su AdV - Manovra 2011 - uscite flessibili Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 6 aprile 2018 vedono prore il dibattito politico in merito alla formazione del Governo ed alle promesse elettorali sul comparto previdenziale. Nel frattempo le comunicazioni in arrivo dall'Inps [Video] approfondiscono gli adeguamenti dei parametri di pensionamento secondo la speranza di vita a partire dal 2019. Infine, giungono nuove critiche in merito al mancato avvio del pensionamento anticipato ...

Riforma Pensioni fattibile : anzianità senza aspettativa di vita e flessibilità Video : Partono le consultazioni del Presidente Mattarella per la formazione del nuovo Esecutivo e tutti i lavoratori che chiedono novita' in materia pensionistica sono in attesa. Mai come questa volta le sorti del Governo sembrano andare in parallelo con quelle della previdenza perché i due schieramenti che hanno vinto le elezioni, il Centrodestra come coalizione e il Movimento 5 Stelle come partito, sembrano convinti a cancellare la tanto antipatica ...

RIFORMA Pensioni/ Per la flessibilità spesi meno soldi che per i derivati del Tesoro (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Per la flessibilità spesi meno soldi che per i derivati del Tesoro. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 3 aprile(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 09:07:00 GMT)

Riforma Pensioni/ Martina : il Pd vuole flessibilità (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Martina: il Pd vuole misure per flessibilità. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 30 marzo(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 16:49:00 GMT)

Pensioni 2018 - ultimissime news al 30 marzo su Fornero - dati Inps - flessibilità Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 30 marzo 2018 vedono arrivare nuovi aggiornamenti sugli assegni erogati dall'Inps in favore degli italiani, con importi che per oltre il 60% non raggiungono le 750 euro al mese. Nel frattempo prosegue la discussione sulla possibile modifica della legge Fornero [Video], mentre tra gli argomenti del giorno troviamo anche i lavori usuranti e le Pensioni di garanzia per i giovani. Vediamo insieme tutti i ...

Pensioni anticipate - focus quota 100 e 41 : costerà 50 mld - ma darà flessibilità Video : La possibile realizzazione della quote 100 è stata al centro del dibattito elettorale e probabilmente può rappresentare anche una delle chiavi di lettura dei risultati espressi nelle urne. Di fatto, sarebbe una soluzione in grado di dare ampia flessibilita' nell'accesso alla pensione [Video], visto la formula di funzionamento. Ricordiamo ai lettori che nella pratica si tratta di ottenere l'ingresso nell'Inps sommando l'eta' con gli anni ...

Riforma Pensioni/ Proietti insiste sulla flessibilità a 63 anni (ultime notizie) : Riforma pensioni novità, ultimissime. Proietti insiste sulla flessibilità a 63 anni. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 27 marzo(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 09:49:00 GMT)

Le proposte del Pd : “Raddoppiare il Reddito di Inclusione e più flessibilità su Pensioni” : Il Pd riparte dall'opposizione ma con due proposte da avanzare sin da subito: "Il raddoppio delle risorse per il Reddito di Inclusione contro la povertà e misure concrete di flessibilità in uscita per le donne e per le categorie più deboli", spiega il segretario reggente Maurizio Martina.Continua a leggere