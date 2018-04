Pelle giovane e tonica con la tecnologia biofotonica

vanityfair

: @90minutoRai @Inter @Atalanta_BC Certo che alla conduttrice fanno una bella maschera di trucco per farla sembrare s… - enryskalaz : @90minutoRai @Inter @Atalanta_BC Certo che alla conduttrice fanno una bella maschera di trucco per farla sembrare s… - toscaross : #ATLANTIDE LA 7 #PURGATORI #EMANUELA ORLANDI #VATICANO BRIVIDI DI PAURA . PELLE D'OCA AL PENSIERO DELLA GIOVANE AD… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Un momento del trattamento Kleresca® Skin Rejuvenation Avere una, senza segni del tempo: questo è uno dei desideri più grandi di ogni donna. A spaventare infatti, non è il fatto di poter invecchiare, ma di avere un’epidermide pocoe segnata da rughe o macchie. Una conseguenza del tempo che passa che si può superare oggi, grazie a Kleresca® Skin Rejuvenation, la rivoluzionariabiofonon invasiva, che utilizza un’energia luminosa fluorescente per stimolare i naturali meccanismi di riparazione della, inducendo la produzione di collagene e favorendo la riduzione della dimensione dei pori, delle rughe sottili e dei segni delle cicatrici. Presentato nell’ambito del V Convegno Nazionale ISPLAD – International-Italian Society of Plastic-Regenerative and Oncologic Dermatology, questo trattamento associa una lampada brevettata multi-LED a ...