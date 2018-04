Pd | è tempo di scegliere

huffingtonpost

(Di giovedì 19 aprile 2018) La discussione dentro il nostro partito è degenerata in uno scontro tra tifoserie. Chiedere di recuperare i toni adeguati non basta più. Io credo che i toni siano la conseguenza di questioni per tropporimosse. Dobbiamo recuperare la profondità dei quesiti che ci stanno di fronte.In campo ci sono opinioni diverse che partono tutte da dati di realtà. Riconoscerle in modo non formale e retorico sarebbe un importante passo che aiuterebbe a sconfiggere l'eccesso di personalizzazione e di settarismo che spesso ci pervade. Per questo credo sia stato un errore, che rischia di incancrenire ancora di più la situazione, la decisione di rinviare l'Assemblea.Il voto, e non solo questo voto, ci consegna una sorta di doppio bipolarismo. Tra chi si sente incluso fra Pd e FI. Tra chi si sente escluso fra M5s e Lega. Insisto sulla dimensione del "percepito", ...