Pd | Delrio | direzione? Mi sembra una buona idea

Pd : Delrio - non cerchiamo nuovo capo ma nuova direzione : Roma, 12 mar. (AdnKronos) – “Grazie a Renzi per tutto quello che ha fatto e per le dimissioni”. Lo ha detto Graziano Delrio intervenendo in direzione. “Dico ai militanti: il Pd c’è ancora, non siamo una sfumatura tra il giallo dei Grillini ed il blu dei leghisti”.“Noi dobbiamo dire ai militanti che c’è bisogno del Pd. Siamo riuniti non per cercare un nuovo capo ma una nuova direzione. Siamo di ...