Pd | Cirinnà | “M5s è come una bestia con tante teste | la smetta di mentire Di Battista?

(Di giovedì 19 aprile 2018) Durissimo attacco pronunciato ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) dalla senatrice del Pd, Monica, all’indirizzo del M5S. “Il movimento è una di quelle bestie della mitologia con” – dichiara la parlamentare – “Ogni testa dice quello che vuole, pensa quello che vuole e magari morde anche la testa accanto. All’amica Casellati va il mio augurio di buon lavoro. La conosco e la rispetto, ma tornerà con le pive nel sacco dal buon presidente della Repubblica. Ci potrà essere un mandato esplorativo per Fico o a persona terza, ma il problema vero è: cosa vuole fare il M5S? Ladiagli italiani, dicendo che ha vinto le elezioni e che 11 milioni di persone hanno indicato Di Maiopremier. Non abbiamo una legge in cui si indichi il premier, né il presidente della Repubblica”. E rincara: “Le affinità politiche tra M5S e la Lega ci sono. Se Salvini ...