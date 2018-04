Paura per Nathalie Caldonazzo | ferita in un incidente a Roma

“Chiamate un’ambulanza”. Paura per Nathalie Caldonazzo : la showgirl vittima di un brutto incidente a Roma. Il trasporto in ospedale - le condizioni della showgirl : Momenti di Paura per la showgirl e attrice Nathalie Caldonazzo, rimasta vittima di un brutto incidente stradale mentre viaggiava a Roma, per la precisione in zona Prati. Stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto, la star si trovava a bordo di uno scooter quando all’improvviso, a piazza Monte Grappa, si è scontrata con un’auto cadendo a terra. Sul posto è subito accorsa la polizia locale per i rilievi del caso, mentre ...

Nathalie Caldonazzo ferita in un incidente : Paura per la showgirl in centro a Roma : paura per la showgirl e attrice Nathalie Caldonazzo, che ha avuto un incidente stradale a Roma, in zona Prati: è accaduto in piazza Monte Grappa. Nell'incidente, dalle prime...

Bocciatura di "No Billag" per Paura fine trasmissioni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Fed - Beige Book : guerra commerciale e dazi spaventano aziende - Paura per aumento prezzi : L'economia degli Stati Uniti continua a crescere a un ritmo tra il modesto e il moderato, ma la Federal Reserve mette in evidenza la minaccia di una guerra commerciale condotta a colpi di dazi doganali. ...

Napoli - la pressione e la riscossa : perché è Allegri ad avere Paura : Una notte che resterà nella storia di questa stagione, e forse oltre. Perché il Napoli, come tante volte è accaduto nei suoi novant'anni, è passato dall'amarezza...

Fed Cup 2018 - Tathiana Garbin : “Italia - rispetto per tutti ma Paura di nessuno. Il Belgio è forte ma daremo il massimo” : Tathiana Garbin, capitano dell’Italia di Fed Cup, è carica in vista della sfida al Belgio che nel weekend metterà in palio un posto nel prossimo World Group, la Serie A del tennis mondiale. La nostra Nazionale affronterà le Yellow Tigers sulla terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova in un playoff promozione che ci vede sfavorite ma, come dice il capitano: “rispetto per tutti, paura di nessuno”. Tathiana Garbin ha parlato così durante la ...

“Un cancro devastante”. Paura per l’amato sportivo. Nessuno sapeva nulla e solo ora ha deciso di raccontare il suo terribile calvario : “La mia ultima grande sfida” : Nessuno sapeva nulla. Un male terribile è entrato nella sua vita e non aveva voluto condividere la notizia. La Paura, forse anche il pensiero di non farcela e l’obiettivo di rimanere saldo e concentrato per vincere questa terribile sfida, hanno indotto il grande campione della Ferrari e tenere per se il calvario che stava passando. Ha temuto il peggio Rubens Barrichello, ma ora la fase peggiore e più acuta è finalmente passata e ...

In Puglia cresce la Paura per la Xylella : a rischio Piana degli ulivi : In Puglia cresce la paura per la Xylella: a rischio Piana degli ulivi Crolla la produzione di olio, aziende in stato di calamità, 3.277 alberi colpiti. A rischio anche il bosco con piante millenarie Continua a leggere

Minacce di morte con lettera in greco antico. Bari - adesso è Paura vera per l’archeologo politico. Le indicazioni sul foglio di carta fanno rabbrividire. Cosa c’è scritto e a chi è indirizzata : Se non fosse davvero preoccupante la questione, ci sembrerebbe di essere in un romanzo di Dan Brown. È un archeologo prestato alla politica. E proprio per questo chi lo ha minacciato ha pensato bene di rispolverare Eschilo, inviandogli un brano della tragedia di Agamennone in perfetto greco antico: lettere nere lasciate a penna su un foglio bianco, nessuna incertezza, anzi punteggiatura impeccabile e accenti al posto giusto. A finire nel ...

Ferrara - malore in spiaggia. Paura per un bimbo di 2 anni : Ferrara, 15 aprile 2018 - Il corpicino inerme e il fiato che non vuole saperne di tornare. Una crisi, poi un'altra e un'altra ancora. Il sangue si gela nelle vene e l a Paura stringe il cuore dei ...

Inquietudine per Fico. Tra gli M5s cresce la Paura di un preincarico al presidente della Camera che brucerebbe Di Maio : La paura che si bruci Luigi Di Maio attraverso Roberto Fico. È questa l'Inquietudine che vivono ora i vertici del Movimento 5 Stelle. Considerato lo "stallo", parola pronunciata dal Capo dello Stato per illustrare l'attuazione situazione politica, i grillini si possono trovare di fronte a uno scenario che non avevano minimamente previsto.Nell'urgenza di formare un nuovo governo data la delicatezza del momento internazionale, al netto del ...

Momenti di Paura in Veneto : tromba d'aria porta via cartelli e coperture dei tetti : Minuti di paura sono stati vissuti oggi dalle 12.40 alle 12.45 circa sul territorio tra Thiene , Villaverla e Molina di Malo colpito da una tromba d'aria che con una circolazione al suolo ha provocato,...