Paura a Porta Maggiore | vigili urbani aggrediti da dieci ambulanti abusivi

Momenti di Paura in Veneto : tromba d'aria porta via cartelli e coperture dei tetti : Minuti di paura sono stati vissuti oggi dalle 12.40 alle 12.45 circa sul territorio tra Thiene , Villaverla e Molina di Malo colpito da una tromba d'aria che con una circolazione al suolo ha provocato,...

“Un brutto incidente”. Paura per Gianna Nannini - vittima di un infortunio proprio durante il suo ultimo concerto. Trasportata subito in ospedale - le condizioni della cantante : Un tour che doveva essere una trionfale passerella per l’Italia, dopo il grande successo delle quattro speciali anteprime sold out dello scorso dicembre e della scampagnata europea con una serie di concerti quasi tutti completamente esauriti nelle più importanti città della Germania. E invece il ritorno nel suo paese è iniziato nel peggiore dei modi per Gianna Nannini, che proprio mentre si trovava di fronte al suo amato pubblico si ...

“Come ha potuto!?”. Era suo figlio : aveva 7 anni. Una separazione difficile - la Paura che le portassero via il suo bambino l’hanno devastata poi l’atrocità : “Nulla può giustificarla” : Una madre può misurare l’amore che nutri nei riguardi del proprio bambino? Quanto sarebbe disposta a fare pur di salvarlo da una sorte che ritiene dannosa? Chiunque risponderebbe che metterebbe a repentaglio la propria vita, ma mai quella del piccolo che ha tenuto dentro per nove mesi. Eppure Lesely Speed una donna di 44 anni di Rushbury, nel Regno Unito è riuscita nell’esatto contrario. Archie Spriggs il figlio di soli 7 anni è morto e ...

Serie C : 'Paura di vincere' - come mancare gli appuntamenti più importanti Video : Senza voler scomodare a tutti i costi esperti e psicologi del settore, esiste un fenomeno caratteristico del mondo degli sportivi, soprattutto in campo agonistico, che si chiama Nikefobia. Il termine significa 'paura di vincere' e deriva dal greco 'nike' vittoria e 'phobos' paura. Tale fobia si manifesta quando gli atleti mancano sistematicamente gli appuntamenti più importanti, quelli per intenderci che fanno raggiungere gli obbiettivi, quando ...

Calcio - Jorginho : “Ho sempre voluto l’Italia - tutti siamo importanti. Di Biagio ci chiede di non avere Paura” : Jorginho si è presentato in conferenza stampa a Coverciano dove la Nazionale si sta allenando in vista delle imminenti amichevoli contro Argentina (23 marzo a Manchester) e Inghilterra (martedì 27 a Wembley). Il centrocampista del Napoli è stato prontamente chiamato dal CT Di Biagio in virtù delle sue ottime prestazioni ma non manca di umiltà: “tutti i giocatori sono importanti, non solo io. Sarà il tempo a determinare l’importanza ...

Ansia e Paura hanno guidato gli elettori. Mappa del sentiment che ha portato al voto : Se la politica (ma ogni cosa, oramai) è dominata dalle emozioni, dai sentimenti e dall'immediatezza delle reazioni, con quali strumenti possiamo capire cosa passa per la mente delle persone? Forse la politica non è mai stata "razionale" nel senso che si da spesso a questa parola: cioè persone che in astratto valutano e soppesano programmi, storie, progetti e poi decidono il voto; se mai lo è stata, adesso non lo ...

“Mamma - aiutami - sto malissimo”. Si sveglia nella notte in preda a dolori atroci. Sa che il ciclo sta arrivando e dà la colpa a quello. Ma la Paura è grande (non le era mai capitato) così si fa portare in ospedale. Quando i medici la sdraiano sul lettino e la toccano - la verità sconvolgente viene a galla. Lo choc è generale : Si chiama Charlotte Thomson, oggi ha 21 anni, è di Newcastle e nell’ultimo periodo ha avuto delle mestruazioni particolarmente dolorose. Strano, a Charlotte non era mai capitato, ma non si è preoccupata più del dovuto: “Può capitare”, si è detta. Peccato che quel dolore anomalo nascondeva qualcosa di grosso. Charlotte, ragazzina amante delle feste, era incinta. Ma non aveva la minima idea di esserlo anche perché aveva cicli regolari, zero pancia ...

Confindustria : «I 5 Stelle non fanno Paura : l’importante è fare un governo» : Le parole del presidente degli industriali, Vincenzo Boccia, dopo il voto: «Sono un partito democratico, l’importante è fare governo»

Elezioni : Renzi - no a professionisti Paura - ci portano a deriva alla Trump : Roma, 22 feb. (AdnKronos) – “Noi non vogliamo che in Italia vincano i professionisti della paura, quelli che a forza di evocare minacce e allarmi rischiano di portarci a una deriva culturale, ancora prima che politica” come quella di Donald Trump nella Stati Uniti che, dopo quanto accaduto in Florida, “ha detto che si dovrebbero armare gli insegnanti”. Lo ha detto Matteo Renzi in diretta Facebook da Firenze per ...

I genitori di Pamela Mastropietro a Porta a Porta : abbiamo Paura che le abbiano fatto del male in comunità - Ultime Notizie Flash : Nella puntata di Porta a Porta del 20 febbraio 2018 i genitori di Pamela Mastropietro parlano di loro figlia e chiedono ancora una volta che venga fatta giustizia; puntano anche il dito contro la ...