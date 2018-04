ilfattoquotidiano

: Parlamento Ue: calano i deputati, ma aumentano le spese. Più soldi ai partiti, senza obbligo di rendicontare… - Cascavel47 : Parlamento Ue: calano i deputati, ma aumentano le spese. Più soldi ai partiti, senza obbligo di rendicontare… - paolomoderato : Milano decide. Roma e Napoli calano la testa. Piccolo problema: a Roma oltre Casalino c'è il Parlamento -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Con l’uscita del Regno Unito il prossimoeuropeo avrà 46 membri in meno ma nel 2019 costerà 48 milioni di euro in più, con un aumento dellepari al 2,48%. L’aumento del budget sarà approvato proprio nella seduta di oggi e contempla un sostanzioso surplus di risorse a disposizione deiper la campagna elettorale alle porte. Non è tanto la cifra in sé che conta quanto il principio. La Commissione europea aveva da poco lanciato una “operazione simpatia” per dire a contribuenti e detrattori che il costo dell’Europa, in fondo, equivale poi a un espresso al giorno. Così risulta divedendo la spesa globale di 155 miliardi (bilancio 2017) per 400 milioni di aventi diritto al voto: fa 1,06 euro a testa. All’incirca il costo di un caffè, appunto. Neppure il tempo di apprezzarlo, però, che la stessa Europa ci ha versato l’amaro: mentre dichiara guerra a sprechi e ...