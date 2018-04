Parlamento | gli stipendi d’oro sono pronti a tornare

La guerra in Siria piomba sul governo degli affari correnti : informativa in Parlamento la prossima settimana : L'imminenza di un attacco statunitense in Siria piomba sul governo degli 'affari correnti' guidato da Paolo Gentiloni. Forse mai 'affari' sono stati 'più correnti' di uno scenario di guerra. E allora: l'esecutivo, rimasto in carica per la difficoltà post-elettorale a formarne un altro con i partiti che hanno riscosso maggiore consenso alle elezioni, si sta già attrezzando per venire in Parlamento a riferire martedì o ...

Governo del Presidente a luglio? A meno che... Ipotesi clamorose Ecco che cosa si dice in Parlamento : Tempi lunghi. Molto lunghi. Lunghissimi. Alla vigilia dell'avvio delle consultazioni al Quirinale, in Parlamento, e non solo, è un susseguirsi di incontri, nei partiti e tra i partiti. Telefoni bollenti, sms continui e fitte conversazioni su Whatsapp Segui su affaritaliani.it

Belgio - il Parlamento taglia lo 'stipendio' al principe : 'Un accanimento contro di me' : 'Questa dotazione, che parliamo di ridurre o eliminare in base a una strategia politica o dei media, è il prezzo di una vita, il prezzo della mia vita, che è ampiamente alle mie spalle oggi', ha ...

Belgio - il Parlamento taglia lo 'stipendio' al principe : 'Un accanimento contro di me' : 'Questa dotazione, che parliamo di ridurre o eliminare in base a una strategia politica o dei media, è il prezzo di una vita, il prezzo della mia vita, che è ampiamente alle mie spalle oggi', ha ...

Parlamento : ira Pd su M5S pigliatutto - così è 'guerra totale' : Roma, 28 mar. , AdnKronos, 'Se le cose vanno così, sarà guerra totale'. Pd furibondo con il Movimento 5 Stelle che, a quanto viene riferito, sta di fatto tagliando fuori i dem dagli uffici di ...

Parlamento : ira Pd su M5S pigliatutto - così è ‘guerra totale’ : Roma, 28 mar. (AdnKronos) – “Se le cose vanno così, sarà guerra totale”. Pd furibondo con il Movimento 5 Stelle che, a quanto viene riferito, sta di fatto tagliando fuori i dem dagli uffici di presidenza della Camere. Compresa la vicepresidenza che avevano annunciato di lasciare all’opposizione. I grillini vorrebbero 8 posti nell’ufficio di presidenza della Camera, dicono in ambienti parlamentari Pd. “Questo ...

Le prime proposte di legge del nuovo Parlamento - tra i più rapidi Grasso e Boldrini : ecco cosa vogliono : Sono finora 540 le proposte di legge già presentate tra Camera e Senato: 377 a Montecitorio e 163 a palazzo Madama. Qui a battere tutti sul tempo - come avvenne anche nella passata legislatura , ...

Parlamento : Fico - taglio a costi politica sia centrale : Roma, 24 mar. (AdnKronos) – “E’ ora prioritario andare verso il superamento definitivo dei privilegi. Il taglio ai costi della politica deve essere uno dei principali obiettivi di questa legislatura”. Così Roberto Fico, nel discorso di insediamento alla presidenza della Camera.“Sono profondamente convinto – aggiunge – che si debbano e si possano razionalizzare i costi della Camera dei deputati, senza per ...

Parlamento : Rosato - Casellati? in M5S voglia poltrona più forte principi : Roma, 24 mar. (AdnKronos) – “Con il massimo rispetto per la presidente Casellati, mi meraviglia molto il sostegno dei 5 Stelle a persone che hanno sempre sostenuto la visione della giustizia di Berlusconi. Evidentemente la voglia di un posto è più forte dei principi…”. Lo ha detto Ettore Rosato parlando con i giornalisti alla Camera. L'articolo Parlamento: Rosato, Casellati? in M5S voglia poltrona più forte principi ...

Il Parlamento sceglie i presidenti - nuovo voto dopo la crisi a destra. Diretta minuto per minuto : dopo una giornata di scontro a destra e un nulla di fatto, Camera e Senato si riuniscono oggi, sabato 24 marzo, per eleggere i presidenti. È il primo atto della nuova legislatura dopo il voto del 4 marzo. La Stampa racconterà la giornata minuto per minuto, con le notizie più importanti e i commenti dei nostri giornalisti....

Parlamento - fumata nera alle Camere Napolitano al Pd : "Bocciato dagli elettori" : Impasse sui nomi, alle prime votazioni da tutti gli schieramenti arriva l'indicazione di non esporsi. La spaccatura ieri sera alla riunione dei capigruppo: il veto di M5s sul nome di Romani al Senato fa cadere ogni tipo di accordo. Segui il nostro tempo reale

Parlamento - falsa partenza : fumata nera alle Camere Schiaffo di Napolitano al Pd : "Bocciato dagli elettori" : Impasse sui nomi, alle prime votazioni da tutti gli schieramenti arriva l'indicazione di non esporsi. La spaccatura ieri sera alla riunione dei capigruppo: il veto di M5s sul nome di Romani al Senato fa cadere ogni tipo di accordo. Segui il nostro tempo reale

Parlamento bloccato sulle presidenze. Salvini 'Sbagliato porre veti ma anche bloccarsi su un nome' : ROMA - In aula si sfila, si vota scheda bianca e arrivano le prime fumate nere. Si prende tempo perché dietro le quinte partiti e gruppi parlamentari lavorano per trovare una soluzione al rebus delle ...

Parlamento - falsa partenza : fumata nera alle Camere Schiaffo di Napolitano al Pd : “Respinto dagli elettori” : Parlamento, falsa partenza: fumata nera alle Camere Schiaffo di Napolitano al Pd: “Respinto dagli elettori” Impasse sui nomi, alle prime votazioni da tutti gli schieramenti arriva l’indicazione di non esporsi. La spaccatura ieri sera alla riunione dei capigruppo: il veto di M5s sul nome di Romani al Senato fa cadere ogni tipo di accordo. Segui […]