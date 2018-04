Parla Marina Conte | la madre di Marco Vannini | Mio figlio è in un fornetto al

huffingtonpost

(Di giovedì 19 aprile 2018) È arrabbiata, delusa, quasi senza speranza. Alla lettura della condanna a 14 anni di carcere nei confronti di Antonio Ciontoli e della sua famiglia per la morte di suo, il 19 maggio del 2015,ha urlato "vergogna, assassini!". Oggi hato al Messaggero, in un'intervista a firma di Alessia Marani."Mioè in unal cimitero, loro se ne stanno a spasso e staranno pure festeggiando. Non ci posso pensare, e Viola è stata addirittura assolta. ... Ho confidato nella giustizia fino all'ultimo, ho pregato, ho cercato di non perdere mai la dignità. Mio marito e io non abbiamo mai infierito contro nessuno, invece per me oggi la giustizia ha fallito".morì il 18 maggio del 2015, a Ladispoli, in provincia di Roma, dopo un colpo sparatogli da Ciontoli, padre della fidanzata Martina. La procura di ...