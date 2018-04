Paolo Virzì e il blitz in casa Pd | lo farei anche con M5S ma decidono altrove

Pd - Paolo Virzì grazie. Prima di te - Moretti e Monicelli invocarono ‘qualcosa di sinistra’ : Caro Paolo Virzì, non ci conosciamo personalmente ma ti devo ringraziare per il tuo intervento di ieri sera, che può servire a sferzare l’attuale centrosinistra per uscire dall’impasse attuale, rimboccarsi le maniche e prendere sul serio la necessità di cambiare rotta. Il tuo di ieri si inserisce nel solco di almeno altri due interventi che, storicamente, sono serviti da catalizzatori per processi che hanno consentito ai progressisti di mettersi ...