Paola Caruso si scusa per la frase choc detta a Pomeriggio Cinque

Fabiana Britto si sfoga dopo le accuse di Paola Caruso : 'Mi ha rovinata - ha veramente esagerato'. : dopo la polemica in diretta a Pomeriggio Cinque parla Fabiana Britto . La playmate si è sfogata dopo gli attacchi ricevuti da Paola Caruso sul suo fisico prorompente 'Sono stravolta, la Caruso mi ha ...

Pomeriggio Cinque Paola Caruso lite in tv con Fabiana Britto : Barbara D’Urso nel corso della puntata di “Pomeriggio Cinque” ha parlato di chirurgia plastica con i suoi pro e i suoi contro, in collegamento c’erano Fabiana Britto, nuova coniglietta di Playboy, e Paola Caruso. Paola Caruso si è scagliata contro Fabiana Britto, la modella curvy puntandole il dito contro per via dei suoi chiletti di troppo, è scoppiata quasi immediatamente, così come sono arrivate subito le reazioni del popolo ...

Temptation Island Vip - Paola Caruso tentatrice fra ex gieffini innamorati e tronisti scrittori : MILANO- Nuovi nomi per la prima versione di Temptation Island in salsa Vip. Il programma, si avvicina e sembra che fra le papabili tentatrici, di cui Leggo.it ha anticipato qualche nome, ci sarebbe il ...

Paola Caruso nel cast di Temptation Island Vip? : Temptation Island Vip: arriva Paola Caruso? L’indiscrezione sulla partecipazione di Paola Caruso nella nuova edizione di Temptation Island Vip è stata lanciata dall’aggiornatissimo sito Dagospia, nella quale si legge che la bombastica Paola imperversa come opinionista nei salotti pià in vista della nostra tv, come Pomeriggio 5 e Domenica Live. Inoltre la Caruso ha fatto scoppiare recentemente uno scandalo attraverso il caricamento ...

Paola Caruso choc voglio togliere quattro costole : La showgirl Paola Caruso in un’intervista al settimanale “Nuovo” ha dichiarato: “voglio una vita stretta, stretta, voglio essere unica e particolare”. Paola Caruso sarebbe pronta a stendersi sul lettino del chirurgo per farsi togliere quattro costole ed ottenere una vita sottile, come fatto da Rodrigo Alves, il “Ken umano”. “Ormai si usa è una cosa super. Solo qui in Italia non fanno questi interventi e dovrei andare in America, a Los Angeles, ...

Paola Caruso in tv ho fatto un guaio : Ospite a “Pomeriggio Cinque” Paola Caruso ammette di aver rovinato la sua frequentazione. Tutta colpa degli scatti pubblicati da “Novella 2000” in cui la Caruso è stata paparazzata mentre si scambiava baci appassionati con Edoardo Cicchinelli. La sequenza di scatti pubblicata mostra una passione incontenibile, cosa che ha allontanato da lei Stefan D’Angieri, figlio del diplomatico Pupi. “Ora nessuno dei due si fa ...

Paola Caruso a Pomeriggio Cinque : "Edoardo Cicchinelli? E' un mio amico e si è arrabbiato per quelle foto" : Paola Caruso non è fidanzata.Chi è interessato a lei, quindi, può continuare a sperare.prosegui la letturaPaola Caruso a Pomeriggio Cinque: "Edoardo Cicchinelli? E' un mio amico e si è arrabbiato per quelle foto" pubblicato su Gossipblog.it 19 marzo 2018 19:39.