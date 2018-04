Panasonic | Ikeda | emozione ed esperienza nei prossimi 100 anni

meteoweb.eu

(Di giovedì 19 aprile 2018) Milano, 19 apr. (AdnKronos) – Un giro di boa quello diche proprio nel 2018 compie 100di vita e che, per i100, mette al centro non più la sola tecnologia funzionale, ma l’e l’esperienzialità. Lo spiega il creative director diDesign, Takeido, in occasione del fuorisalone di Milano, nell’ambito di uno dei panel di ‘Transition in Conversation’, organizzato all’Accademia delle Belle Arti di Brera, doveha dato vita a una installazione spettacolare, che sfrutta le tecnologie nel condizionamento dell’aria, nella elaborazione dell’immagine, del suono, della illuminazione e nella cura della persona. “Come team di creativi s- spiega il designer – stiamo guardano al passato per fare meglio in futuro. Di certo, possiamo dire che abbiamo migliorato la vita delle ...