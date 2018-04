Palumbo | non si possono paragonare successi Totti con il nulla della Raggi

Palumbo : su programmazione centri estivi non si ha nessuna certezza : Palumbo: equità vale per tutti i cittadini Roma – Di seguito la nota di Marco Palumbo, presidente della commissione Trasparenza. “Siamo alle solite anche sulla programmazione dei centri estivi. Che dovrebbero partire alla chiusura dell’anno scolastico, non si ha nessuna certezza”. “Oggi in commissione- continua- sono stati ascoltati alcuni dirigenti dei Municipi di Roma Capitale. Abbiamo appreso, che ognuno fa da sé ...

