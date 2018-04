Palermo. Smistavano i pizzini di Messina Denaro - 22 fermi

romadailynews

(Di giovedì 19 aprile 2018)di, 22– Operazione in Sicilia, contro la rete del boss mafioso Matteo, arrestate 22 persone. Individuata la rete per lo smistamento dei “” con i quali il latitante impartiva le disposizioni ai suoi sodali. Nelle prime ore di questa mattina, si legge in una nota, Carabinieri, Polizia e D.I.A. (direzione distrettuale antimafia) hanno eseguito un provvedimento di fermo, emesso dalla procura distrettuale di, nei confronti di 22 affiliati alle famiglie mafiose di Castelvetrano, Campobello di Mazara e Partanna, indagati per associazione mafiosa, estorsione, danneggiamento, detenzione di armi e intestazione fittizia di beni, reati aggravati dalle modalità mafiose. L’operazione si inserisce nel quadro della complessiva manovra investigativa finalizzata alla cattura del latitante Matteo ...