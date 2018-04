Palermo : al ‘Giardino della Memoria’ un albero per il commissario Calabresi : Palermo , 19 apr. (AdnKronos) – Un albero , al ‘Giardino della Memoria’ di Capaci ( Palermo ), per ricordare Luigi Calabresi , commissario capo della Polizia e vice capo dell’ufficio politico della Questura di Milano, ucciso a Milano il 15 maggio 1972 davanti la sua abitazione. La cerimonia, su iniziativa dell’associazione Quarto Savona 15, si terrà sabato 21 aprile, alle 11.15, alla presenza, fra gli altri, del figlio ...

