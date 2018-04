Orso Marsicano deceduto durante l’operazione di cattura nel Parco Nazionale d’Abruzzo

meteoweb.eu

: Nel Parco nazionale d’Abruzzo muore durante la cattura un raro orso bruno marsicano ? - RaiNews : Nel Parco nazionale d’Abruzzo muore durante la cattura un raro orso bruno marsicano ? - MediasetTgcom24 : Parco nazionale d'Abruzzo, orso marsicano muore durante la cattura #Orsomarsicano - SkyTG24 : Orso bruno marsicano muore durante cattura nel Parco d'Abruzzo -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Apprendiamo con sconcerto la notizia della morte di un esemplare maschio dibruno(sottospecie appenninica dibruno)un’operazione dieseguita dal personale addetto dell’Ented’Abruzzo, Lazio e Molise. Attendiamo i risultati delle analisi che saranno condotte sull’animale, nella speranza che possano chiarire meglio le dinamiche di quanto accaduto, ma di certo che ci si trova davanti ad una perdita gravissima, considerato che si tratta di una sottospecie in via d’estinzione che conta ormai solo 50 individui o poco più. Visti i recenti casi simili (ad esempio l’orsa Daniza in Trentino), per il WWF è fondamentale rivedere i protocolli operativi sulladi orsi, affinché garantiscano standard di sicurezza maggiormente cautelativi per la salute degli animali. Nel frattempo il WWF chiede aldi sospendere o ...