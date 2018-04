Orge in canonica e ricatti - ex parroco patteggia pena di 1 anno più risarcimento : Si è conclusa con la condanna alla pena (sospesa, quindi senza reclusione in carcere) di un anno e al risarcimento di 11.550 euro alla controparte la vicenda giudiziaria di Andrea Contin, ex parroco di San Lazzaro denunciato per minacce, lesioni e ricatti a sfondo hard da alcune donne che hanno raccontato agli inquirenti di essere state amanti del prelato della diocesi di Padova. Con l'accoglimento della richiesta di patteggiamento il gup ...

Orge in canonica a Padova - don Contin non è più prete : Il prete a luci rosse Andrea Contin è stato dimesso dallo stato clericale. Lo comunica il vescovo di Padova, monsignor Claudio Cipolla," con profonda amarezza e sofferenza". Il provvedimento è inappellabile e non soggetto a ricorso e prevede, per Andrea Contin, la "dispensa dagli obblighi del ministero presbiterale e dal celibato". L' "ex-don", già sospeso "a divinis", ...