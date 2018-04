Orario Valentino Rossi | conferenza stampa straordinaria Come e quando vederla in tv e

oasport

(Di giovedì 19 aprile 2018) Oggi (giovedì 19 aprile)terrà unapresso il circuito di Austin alla vigilia del GP delle Americhe 2018. Quella ‘ordinaria’, infatti, si svolgerà alle 18.30 e vedrà tra i partecipanti Cal Crutchlow, Andrea Dovizioso, Johann Zarco, Maverick Viñale, Jack Miller ed Alex Rins. Il Dottore ha deciso di riunire i giornalisti per tornare nuovamente sull’episodio dello scorso GP di Argentina,fu steso da Marc Marquez ed a cui seguirono giorni di polemiche roventi. Cosa vorrà dire? Rincarerà ulteriormente la dose o è pronto a tendere la mano allo spagnolo, provando così a stemperare gli animi ed allentare la tensione? Lo sapremo questa sera alle 21.30 (italiano). Lasarà trasmessa in Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 207) e, con ogni probabilità anche su Sky TG 24 (canale 200). Per coloro che ...