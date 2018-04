Open Heritage | Google salva i monumenti a rischio

gqitalia

(Di giovedì 19 aprile 2018) Visitare l’antica Metropoli Maya di Chichen Itza in Messico. Ma anche il Palazzo di Al Azem a Damasco, nella martoriata Siria, o i principalidi Bagan, nel Myanmar. Volendo persino quelli danneggiati dal forte terremoto che ha colpito l’area nel 2016. Sono queste le potenzialità di, il progetto cheha deciso di presentare in occasione della Giornata Internazionale dei: un’iniziativa mondiale portata avanti in collaborazione con CyArk per mappare e creare modelli in 3D di aree archeologiche a, i cui primi risultati sono già disponibili per i visitatori della pagina internet ufficiale. L’idea è nata dalla volontà di Ben Kacyra, fondatore di CyArk, di preservare il patrimonio storico dai danneggiamenti dovuti a disastri naturali, alle guerre o ai danni legati all’attività turistica e all’espansione delle città. Dopo ...