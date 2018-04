Omicidio Vannini | parla la mamma | “Sto sotto a un treno | continuerò a lottare”

Omicidio Vannini : 14 anni ad Antonio Ciontoli : 14 anni di carcere per Antonio Ciontoli al processo per la morte di Marco Vannini, il fidanzato della figlia, deceduto il 18 maggio di tre anni fa, a Ladispoli (Roma) nell'abitazione della famiglia Ciontoli. Tre anni a testa per altri tre imputati e una assoluzione."Vergogna, lo avete ucciso due volte. Mi hanno ammazzato il figlio che aveva solo 20 anni, non credo più nella giustizia"ha gridato in aula la madre di Marco dopo la lettura di una ...

Omicidio di Marco Vannini - condannato a 14 anni Antonio Ciontoli il padre della fidanzata : Marco Vannini è morto il 18 maggio del 2015 a Ladispoli, vicino a Roma, nella casa della fidanzata. A ucciderlo è stato un colpo d’arma da fuoco. Ora ci sono anche i colpevoli. I giudici di primo grado hanno condannato a 14 anni per Omicidio volontario il padre della fidanzata, Antonio Ciontoli, tre anni invece, per Omicidio colposo, per la moglie Maria Pezzillo e per i figli Martina e Federico. È stata assolta la fidanzata di Federico, Viola ...

“No!”. Omicidio Marco Vannini : la decisione dei giudici sulla famiglia Ciontoli - le urla in tribunale dei genitori del 21enne di Cerveteri : Una condanna che ha fatto gridare di rabbia i famigliari di Marco Vannini, deceduto il 18 maggio del 2015 a Ladispoli. A ucciderlo, un colpo di pistola esploso da Antonio Ciontoli, che per quella morte è stato ora condannato a 14 anni. La Prima Corte di Assise ha inoltre punito con 3 anni la moglie di Cintoli, Maria Pezzillo, e i figli Martina e Federico, tutti ritenuti colpevoli di Omicidio colposo. Assolta, invece, la fidanzata ...

Omicidio Vannini - 14 anni a Ciontoli : Roma, 18 apr. (Adnkronos) – Il Tribunale di Roma ha condannato a 14 anni di carcere Antonio Ciontoli al processo per la morte di Marco Vannini, deceduto il 18 maggio del 2015, a Ladispoli, ucciso da un colpo di pistola. La Prima Corte di Assise ha condannato inoltre a 3 anni per Omicidio colposo la moglie di Ciontoli, Maria Pezzillo, e i due figli, Martina e Federico. Assolta la fidanzata di Federico Ciontoli, Viola Giorgini, accusata di ...