Oltre l' èra Renzi

Sondaggi politici : M5s Oltre il 34% - PD ancora in caduta libera : Le difficoltà nella formazione del nuovo governo non sembrano pesare per Lega e Movimento 5 Stelle, che aumentano ancora i consensi.Continua a leggere

Maria By Callas : la vera voce della diva Oltre la leggenda : Maria Callas con Pierpaolo Pasolini (Foto LaPresse Torino/Archivio storico) Come si può immortalare un personaggio leggendario, raccontarne le angosce, i turbamenti, le altalene emotive e i picchi creativi? Facile, non si può. Bisogna arrendersi, accettarne tutta l’inafferrabilità, raccontarne le sfumature, restituire i suoi non detti. Così Tom Wolf è riuscito di portare sullo schermo, in versione documentario, l’ugola più famosa del mondo e ...

Forti boati nel Cilento : caccia militari Oltre la barriera del suono : Forti boati nel Cilento: caccia militari oltre la barriera del suono Due Eurofighter autorizzati al volo supersonico per intercettare un velivolo sconosciuto che aveva perso i contatti radio. Lo stesso boom sonico spaventò il Nord Italia Continua a leggere

Dolomiti Pride * calendario : Oltre 60 gli eventi prima della grande parata del 9 giugno che toccheranno non solo le città capoluogo - ma ... : Migrazioni e diritti LGBTI tra l'Italia e il mondo", organizzato dal gruppo trentino di Amnesty International. In molti Paesi stranieri la situazione delle persone LGBTI non è facile. Ma per loro non ...

Pallotta : “Già spesi Oltre 60 milioni per lo stadio : le istituzioni devono accelerare” : "Non si può continuare a spendere soldi così quando non hai un ritorno in cambio", l'attacco del presidente giallorosso L'articolo Pallotta: “Già spesi oltre 60 milioni per lo stadio: le istituzioni devono accelerare” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Scossa di magnitudo 4.7 nel Maceratese. Sindaci : “Gravi danni”. Oltre 10 repliche. Crollato campanile della chiesa di Muccia : Un sisma di magnitudo 4.7 è stato registrato alle 5.11 con epicentro a 2 km da Muccia, in provincia di Macerata, ed ipocentro a 9 km di profondità. Lo riporta l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). La Scossa è stata chiaramente avvertita anche in Umbria, Lazio e parte della Toscana. Non si registrano feriti, ma i Sindaci della zona parlano di “gravi danni”. “Oggi chiudiamo le scuole. Abbiamo dei danni e ...

Cgia : "A nuovo governo toccherà manovra da Oltre 18 miliardi" : Il nuovo governo dovrà predisporre entro la fine di quest'anno una manovra di bilancio da almeno 18,5 miliardi di euro per evitare l'aumento dell'Iva, correggere i nostri conti pubblici e per far ...

Roma. Oltre 14 mila in corsa tra le meraviglie dell’Urbe : Ha già vinto prima di cominciare, la 24ma edizione di Acea Maratona di Roma: con Oltre 14 mila iscritti è

Vittoria : recuperati Oltre 500 kg di pomodoro ciliegino - denunciato 66enne : Vittoria - I carabinieri di Vittoria hanno denunciato un 66enne di Niscemi, F.S. L'uomo è stato controllato durante le attività che i militari hanno effettuato nel periodo di Pasqua e Pasquetta. E' ...

Consorzio - affidati lavori per Oltre 10 milioni di euro ad aziende e cooperative del territorio : ... che è stato completamente raggiunto, era far sì che, in tutto il comprensorio, tra il 40 e il 60 per cento dei cantieri di manutenzione ordinaria sui rii fosse affidato al mondo agricolo e agricolo-...

Strage alla frontiera di Gaza : 15 palestinesi uccisi negli scontri e Oltre 1.400 feriti : Questo il bilancio del "Land Day" e della "Marcia per il ritorno", appoggiata da Hamas, che hanno portato - nonostante i numerosi avvertimenti di Israele a desistere dall'impresa - circa 30mila dimostranti palestinesi di Gaza al limite dei reticolati della barriera di protezione.

