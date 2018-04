Oltre 1000 chilometri in bici contro il “littering” | si è conclusa a Chioggia Keep Clean

Pd : Oltre 1000 firme per ‘#Towandadem - oggi consegnate a Martina : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – “Il documento ‘#TowandaDem’, ribellione delle donne Pd contro la ‘sotto rappresentanza’ femminile nel partito, ha superato le 1000 sottoscrizioni di iscritte, amministratrici locali di comuni, province e citta metropolitane, regioni, parlamentari, dirigenti locali e nazionali del Partito Democratico. Le firme saranno inviate oggi al segretario reggente Maurizio Martina e al ...

Tutto sull’uscita Iliad Italia : Oltre 10 uffici - 1000 assunzioni e niente Netflix e Spotify nelle offerte : L'uscita Iliad Italia è vicina e il nuovo quarto operatore Italiano scalda i motori in vista della sua presentazione prevista prima dell'estate. Sul cruciale momento pre-lancio, è tornato a parlare il giovanissimo AD Italiano Benedetto Levi in una lunga intervista a IlSole24ore in cui parte della strategia è stata svelata, compresa la scelta di non offrire ai nuovi clienti contenuti inclusi nelle offerte come Netflix, Spotify e tanti ...

Diritto d'autore : da Tiziano Ferro a Elisa - Oltre 1000 artisti contro Sky : Un insulto per tutti coloro i quali hanno contribuito a portare l'industria culturale al terzo posto nella nostra economia. Un'industria sana e realmente italiana, che è parte fondamentale della ...

Gaza : "5 i palestinesi uccisi - Oltre 1000 feriti" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Striscia di Gaza - Israele spara sui manifestanti palestinesi : 17 morti - Oltre 1000 i feriti : L'esercito israeliano ha duramente represso una manifestazione organizzata dai palestinesi nella Striscia di Gaza: i soldati hanno aperto il fuoco uccidendo diverse persone e ferendone molte altre.Continua a leggere

Oltre 1000 tesori da scoprire con la primavera del Fai : “La più grande festa culturale italiana” : Sono Oltre mille i luoghi aperti al pubblico per la ventiseiesima edizione delle Giornate Fai di primavera, al via il 24 e 25 marzo in tutta Italia. Da Nord a Sud, tutti gli appuntamenti: dalla stanza milanese preferita da Hemingway al Salone Margherita di Napoli, fino alle sale di Palazzo Giustiniani a Roma dove De Nicola firmò la Costituzione repubblicana.Continua a leggere

Siria : Unicef - Oltre 1000 bambini uccisi o feriti nel 2018 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Oltre 1000 ore live F1 e MotoGp su Sky : Dei 19 appuntamenti della MotoGp , e delle classi, Moto2 e Moto3, , 11 saranno in esclusiva live su Sky Sport MotoGp e 8 anche su TV8 , Argentina, Americhe, Italia, Catalunya, Repubblica Ceca, ...

Embraco - in Francia chi delocalizza deve trovare un compratore. Ma vale solo per le aziende con Oltre 1000 dipendenti : La delocalizzazione delle medie imprese è un doloroso tema anche in Francia. Ma, a differenza di Roma, Parigi ha tentato di correre ai ripari con una norma ad hoc varata durante la presidenza di François Hollande. A più quattro anni di distanza è però in chiaroscuro il bilancio dell’applicazione di quella che fu ribattezzata la legge Florange, in ricordo del comune nell’Est della Francia in cui si trovava lo stabilimento che il ...