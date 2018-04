“Ohhh!” Beautiful | due notizie in un colpo solo | dopo anni torna Taylor | ma non è più

caffeinamagazine

(Di giovedì 19 aprile 2018) Anche chi non segue con costanzaavrà sentito parlare e visto almeno una voltaHayes, storico personaggio della soap opera più famosa e longeva al mondo. La psichiatra che ha fatto perdere la testa al mitico Ridge Forrester e rivale di Brooke Logan è interpretata dall’attrice Hunter Tylo e tutti la ricordano così, bellissima e mora. Duein unl’addio al set dinel 2014, la Hayesnel cast ma è diversa da come l’avevamo lasciata. Ora, come mostrano le foto che trovate poco più giù, è bionda, proprio come Brooke. Sono ovviamente le anticipazioni americane a svelare l’ennesimodi scena e le nuove immagini di uno dei personaggi che ha fatto la storia della telenovela seguitissima.lascerà Parigi e rientrerà a Los Angeles in cerca di vendetta. È stata lei, infatti, a sparare a Bill. Non ...