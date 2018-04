Nuova tegola per gli amaranto Si infortuna il portiere Perisan

Chiesti i dati dei pazienti Usa Facebook fa business sui malati Nuova tegola per Mark Zuckerberg : Si apre un nuovo capitolo nella controversa vicenda legata alla diffusione dei dati degli utenti Facebook. Sulla scia dello scandalo Cambridge Analytica, il social network fondato da Mark Zuckerberg ha ammesso di aver discusso con istituzioni mediche Segui su affaritaliani.it

[La storia] Nuova tegola su Facebook : pubblicato documento inquietante scritto da un top manager : Per Facebook non è proprio un bel momento. Finita nell'occhio del ciclone a causa dello scandalo Cambridge Analytica, la società nelle ultime settimane ha subito un tracollo in Borsa ed è stata ...

[La storia] Nuova tegola su Facebook : un documento scottante getta ombre sul management : Per Facebook non è proprio un bel momento. Finita nell'occhio del ciclone a causa dello scandalo Cambridge Analytica, la società nelle ultime settimane ha subito un tracollo in Borsa ed è stata ...

Nuova tegola sul presidente del Milan Yonghong Li : fallisce la sua società Jie Ande : Un fallimento cinese che, però, potrebbe avere un'eco anche in Italia. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera in un articolo firmato da Milena Gabanelli e Mario Gerevini, la società Jie Ande dell'imprenditore cinese e presidente del Milan Yonghong Li è stata dichiarata fallita dal tribunale del popolo di Shenzhen.Il tribunale del popolo di Shenzhen ha infatti ufficialmente dichiarato fallita la Jie Ande sulla quale ...

Nuova tegola per Matteo Renzi False fatture : indagati i genitori Da 130mila e da 10mila euro : Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex segretario del Pd ed ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, sono indagati dalla Procura di Firenze nell'ambito di un'inchiesta sull'emissione di fatture False Segui su affaritaliani.it

Elezioni 2018 - Nuova tegola su M5S. "In Puglia candidato condannato". Ma lui : "Io pulito" : Antonio Tasso, secondo quanto riporta Il Foglio.it, sarebbe stato condannato in primo grado nel 2007 per violazione di diritto d'autore, per una vicenda di cd contraffatti. Lui, però, nega