Novak Djokovic | ' Tante cose positive | voglio essere al top per Parigi'

ATP Masters 1000 Montecarlo 2018 : i risultati degli ottavi di finale. Fuori Novak Djokovic - si ritira Milos Raonic : avanti senza giocare Marin Cilic : Gli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo riservano un unico botto di giornata: il serbo Novak Djokovic viene rimontato ed eliminato dall’austriaco Dominic Thiem. Niente grande sfida contro lo spagnolo Rafael Nadal nei quarti di finale: eppure l’iberico fa il suo, eliminando rapidamente in due set il russo Karen Khachanov. Il bulgaro Grigor Dimitrov rimonta e batte il tedesco Philipp Kohlschreiber, ed ora ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018. Novak Djokovic : “Un nuovo inizio” : È finalmente tornato il vero Novak Djokovic? Non può sicuramente darne la certezza il 6-0 6-1 arrivato oggi in meno di un’ora all’esordio sulla terra rossa del Masters 1000 di Montecarlo nel derby con il connazionale Lajovic, ma ci sono alcuni indizi che fanno ben sperare. L’ex numero uno al mondo sembra star bene soprattutto a livello mentale, cosa che in questo 2018 non si era ancora vista: da valutare invece con test più ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : i risultati di lunedì 16 Aprile. Esordio semplice per Novak Djokovic - eliminato Paolo Lorenzi : Seconda giornata al Masters 1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa del Principato ha fatto il suo Esordio Novak Djokovic ed è stato un primo turno davvero comodo per il serbo che ha superato in meno di un’ora il connazionale Dusan Lajovic per 6-0 6-1. Non è stato possibile capire lo stato di forma dell’ex numero uno del mondo, perchè l’avversario oggi non è davvero sceso in campo. Indicazioni maggiori arriveranno sicuramente dal ...

Tennis - Novak Djokovic sarà allenato da Marian Vajda : grande ritorno al passato dopo gli addii di Stepanek e Agassi : Novak Djokovic ha comunicato che Marian Vajda sarà il suo nuovo allenatore. dopo aver annunciato la separazione da Radek Stepanek e Andre Agassi, l’ex numero 1 al mondo torna al passato e sarà dunque affiancato dal suo coach storico da cui si era separato nel maggio del 2017 dopo dieci anni di collaborazione. Il serbo, attualmente numero 13 del ranking ATP e reduce dalla terza operazione al polso destro, sta vivendo un momento travagliato ...

Tennis - Novak Djokovic rompe con Radek Stepanek : altro addio dopo Andre Agassi : Novak Djokovic sta rivoluzionando il proprio staff tecnico. Il serbo, dopo l’eliminazione subita al primo turno del torneo di Miami, ha prima esonerato Andre Agassi e poi ha deciso di interrompere la collaborazione anche con Radek Stepanek. L’ex numero 1 al mondo era seguito proprio dai due allenatori ma non riusciva più ad avere il feeling giusto per potersi esprimere al meglio e sta faticando davvero molto a tornare ai massimi ...

Cosa sarà di Novak Djokovic? : Amo questo sport, sono libero di scegliere se giocare o no'. La libertà, la voglia di mettersi alla prova producono però i peggiori risultati possibili, ovvero due sconfitte su altrettante partite ...

Tennis - si rompe il sodalizio tra Andre Agassi e Novak Djokovic : divergenze di opinioni tra i due : “Ho cercato di aiutare Novak (Djokovic ndr.) con le migliori intenzioni, ma ci siamo trovati spesso in disaccordo l’uno cono l’altro. Gli auguro il meglio per il prosieguo della carriera”. Queste le parole di Andre Agassi che, nel corso di un’intervista concessa a ESPN, ha rivelato la fine della collaborazione con Novak Djokovic, in qualità di allenatore del Tennista serbo. Un sodalizio molto breve, durato 9 mesi e ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2018 : i risultati di domenica 11 marzo. Roger Federer avanza - Novak Djokovic saluta la California : Dopo la pioggia di ieri, è il caldo sole Californiano ad illuminare la scena nei match di secondo turno del tabellone maschile del Masters 1000 di Indian Wells. L’inattesa perturbazione di ieri aveva un po’ scombinato i piani di Roger Federer che, comunque, non perdendo la calma, ha fatto suo il confronto con l’argentino Federico Delbonis (n.67 del mondo) con il punteggio di 6-3 7-6. 1 ora e 43 minuti di gioco totali per ...