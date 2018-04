Non solo Honor 10 | la casa cinese presenta cuffie | selfie stick e caricabatterie

“Cacciatelo!”. Grande Fratello - Cristiano Malgioglio furioso : si scaglia contro di lui e ci va giù pesantissimo. “È intollerabile”. E Non è il solo a chiedere la sua esclusione : Grande Fratello, neppure una settimana dal via ed è già bufera. Dopo le critiche mosse dagli aspiranti inquilini, delusi dalla scelta di nomi in larga parte vicini o molto vicini al mondo dello spettacolo che hanno di fatto trasformato l’edizione Nip in una Vip 2, ecco che ad alzare la voce è uno degli opinionisti, Cristiano Malgioglio. Il cantautore infatti non le ha mandate a dire, esprimendo tutta la sua contrarietà per la permanenza ...

VERONICA SATTI - GRANDE FRATELLO/ Bobby Solo all'attacco : "i ricongiungimenti Non si fanno in tv" : VERONICA SATTI, GRANDE FRATELLO 2018, chi è la figlia di Bobby Solo? Il primo scontro nella Casa con Luigi Mario per colpa del cognome... Favoloso!(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 15:01:00 GMT)

Formula 1 - Vettel meglio di Hamilton : Non lo dice solo la classifica - i numeri del confronto : Sebastian Vettel meglio di Lewis Hamilton , più di quanto non dicano i 9 punti che li separano nella classifica mondiale. 2 vittorie a 0, 2 pole a 1, una superiorità del ferrarista in Bahrein e Cina ...

“Ohhh!”. Beautiful - due notizie in un colpo solo : dopo anni torna Taylor - ma Non è più come la ricordiamo. I fan avranno un sussulto : ecco com’è adesso : Anche chi non segue con costanza Beautiful avrà sentito parlare e visto almeno una volta Taylor Hayes, storico personaggio della soap opera più famosa e longeva al mondo. La psichiatra che ha fatto perdere la testa al mitico Ridge Forrester e rivale di Brooke Logan è interpretata dall’attrice Hunter Tylo e tutti la ricordano così, bellissima e mora. Due notizie in un colpo solo: dopo l’addio al set di Beautiful nel 2014, la ...

Galaxy A8 (2018) a rate da 0 euro e Non solo nel nuovo listino Vodafone : Il nuovo listino Vodafone per acquistare smartphone Android a rate include GB in regalo in base alla tariffa e alla fascia di prezzo e qualche ribasso rispetto ai mesi scorsi: ecco tutte le principali novità. L'articolo Galaxy A8 (2018) a rate da 0 euro e non solo nel nuovo listino Vodafone proviene da TuttoAndroid.

Grande Fratello 15 - Bobby Solo alla figlia Veronica Satti : "I ricongiungimenti Non si fanno in tv" : Bobby Solo , in un’intervista esclusiva al settimanale Spy in edicola da venerdì 20 aprile, replica alle accuse della figlia Veronica Satti: Sono contento se mia figlia Veronica ottiene successo con il Grande Fratello, anzi mi auguro che vinca il reality e guadagni i 100mila euro del premio. Sarei felicissimo. Io ho raggiunto la popolarità cantando “Una lacrima sul viso” e non ho mai sputtanato le persone. Invece ora si sta tentando di ...

Real Madrid - il Bernabeu Non è più un 'fortino' : solo 14 vittorie su 26 partite stagionali : davvero difficile interpretare la stagione del Real Madrid. Iniziata con la schiacciante vittoria sul Barcellona in Supercoppa e con alle spalle il trionfo della seconda Champions consecutiva, il ...

“La mia malattia…”. Sara Tommasi choc. Non ne ha mai parlato e - ora che gli eccessi sono solo un ricordo - si apre. Un altro coraggioso passo verso una vita diversa : «Sto aiutando Sara Tommasi ad avere una nuova immagine. Adesso sta bene, è impegnata nella stesura di un libro che racconta tutta la sua storia. Sta guarendo grazie agli amici, alla vita giusta, quella vera qui, nel cuore dell’Umbria». Così un anno fa aveva parlato l’attrice e scrittrice Deborah Cattoni. Seguiva di persona i progressi di Sara, il suo recupero, il suo ritorno alla vita di tutti i giorni. Un ritorno alla ...

Berlino - aggressione antisemita : “Non sono ebreo - era solo un test” | Guarda il video : Berlino, aggressione antisemita: “Non sono ebreo, era solo un test” | Guarda il video Berlino, aggressione antisemita: “Non sono ebreo, era solo un test” | Guarda il video Continua a leggere

Verdi : solidarietà a Federica Angeli. Chi viene minacciato Non è solo : Roma – Di seguito il comunicato congiunto tra Guglielmo Calcerano e Silvana Meli, co-portavoce dei Verdi di Roma. “I Verdi di Roma esprimono la loro solidarietà e vicinanza a Federica Angeli. Ancora una volta vittima di intimidazioni a causa del suo impegno di cittadina e di giornalista contro la mafia. Il metodo mafioso si regge sulla paura e sulla minaccia. Quello che tutti possiamo fare, come componenti della comunità, è alzarci ...

Luxuria : “In Parlamento ci sono omosessuali per il 5%. Di Maio? Non è gay - Sgarbi ha solo rosicato tantissimo” : “Parlamentari omosessuali? Ce ne sono molti, ma molti di più di quelli che si dichiarano. Facciamo un 5 per cento“. sono le parole pronunciate ai microfoni di Morning Show, su Radio Padova, da Vladimir Luxuria. L’ex parlamentare, rispondendo alle insinuazioni di Vittorio Sgarbi sull’orientamento sessuale di Luigi Di Maio, leader del M5s, ha aggiunto: “Mi ricordo che quando sono stata eletta c’erano tanti ...

Aggiungere una pallina di alluminio nella lavatrice. I trucchi per un bucato perfetto e Non solo! : Sapevate che aggiungendo due palline da tennis dentro la lavatrice quando lavate i piumini o qualsiasi cosa con al suo i interno le piume, aiuterà ad avere un lavaggio perfetto e niente ammassi all’interno? Un altro trucco da utilizzare sempre nei lavaggi in lavatrice è quello di inserire all’interno una pallina di alluminio, da fare semplicemente con la carta argentata che usiamo in cucina. In questo modo si otterrà un pulito ...

Sampdoria - Non solo Osti e Pradè : in agenda anche i contratti di Linetty e Bereszynski : I vertici di Corte Lambruschini infatti dovranno occuparsi anche dell'ingaggio di due giocatori molto importanti nell'economia della Samp, ossia Karol Linetty e Bartos Bereszynski . I due calciatori ...

Simone Coccia e Lucia Bramieri/ Dai messaggi hot al due di picche - Vladimir Luxuria : "tra loro Non solo sms" : Simone Coccia e Lucia Bramieri ad un passo dallo scandalo? Dai messaggi hot al due di picche annunciato dalla nuora di Gino ma Vladimir Luxuria rilancia: "tra loro non solo sms"(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 11:15:00 GMT)