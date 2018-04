Non ricordi chi guidava la tua auto quando è stata commessa un' infrazione? Puoi evitare

Romamania : testa e cuore a Liverpool - ma Non ricordiamo quella finale... : Fortunatamente, il calcio è tutto meno che saggezza e quindi sì, pensiamo a Klopp, Salah, il mondo Reds, Firmino e van Dijk. E lasciamo perdere quella roba di 34 anni fa, che poi non s'è neanche ...

Sorpresa - in fondo all’album dei ricordi c’è l’emozione che Non ti aspetti. E il figlio fa piangere suo padre : Il video è stato girato a Jacksonville, in Florida. Il figlio in procinto di sposarsi decide di dare la notizia al padre in modo originale. Gli regala un album fotografico con una carrellata dei momenti più belli trascorsi insieme. Nell’ultima foto, a Sorpresa spunta l’immagine di uno smoking con la scritta: “Papà, sarai il mio testimone?”. Al papà basta un istante, si emoziona e scoppia in lacrime. Solo un abbraccio può sostituire le mille ...

“Al tuo matrimonio Non inviti proprio me?”. Nozze reali - alla cerimonia manca un nome fondamentale e la diretta interessata va su tutte le furie : “Harry - ti ricordi cosa è successo?”. Ed è subito caos (internazionale) : Sta diventando una questione di Stato il matrimonio tra Meghan Markle e il principe Harry, come se non dovesse esserlo in effetti, ma la cosa sta sfuggendo particolarmente di mano a livello internazionale e politico. “Non prenderla come una cosa personale”, questo sembra aver detto la famiglia reale a Michelle Obama. Eh sì, perché sembra che l’ex first lady degli Stati Uniti D’America abbia svolto un ruolo importante nella storia ...

GLI ANNI DEI RICORDI/ Su Rete 4 il film con WiNona Ryder (oggi - 18 marzo 2018) : Gli ANNI dei RICORDI, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 18 marzo 2018. Nel cast: Winona Ryder, Anne Bancroft, alla regia Jocelyn Moorhouse. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 04:36:00 GMT)

Barbara d’Urso parla della madre e si commuove : “Di lei Non ho molti ricordi” : Da intervistatrice a intervistata: Barbara d’Urso ha lasciato momentaneamente il suo salotto di 'Pomeriggio Cinque' per sedere in quello di 'Quinta Colonna' su Rete 4 e rispondere a Paolo Del Debbio come...