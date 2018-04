No a Di Maio premier Toti | “non facciamo i valletti a Palazzo Chigi”

Governo - Giorgetti “Di Maio premier se…”/ Le condizioni : “accetta Berlusconi e la fiducia a M5S c'è” : Governo, Giorgetti apre a Di Maio premier: mandato esplorativo del presidente del Senato Casellati, Lega-M5s è scontro per Silvio Berlusconi, le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 07:01:00 GMT)

L'ultima offerta della Lega a M5s : "Di Maio premier ma accetti Berlusconi" : A fine serata la bolgia leghista produce L'ultima offerta al Movimento 5 Stelle. Nei fatti viene concessa a Luigi Di Maio la premiership ma in cambio deve accettare Forza Italia in una compagine di governo. Matteo Salvini e il capo politico grillino non si sentono ormai da un po', tuttavia emissari leghisti per tutta la mattinata nei corridoi di Montecitorio hanno cercato punti di contatto con i grillini per sondare ancora una volta il terreno a ...

Crimi : M5s conferma veto su Berlusconi e Di Maio premier : Roma, 18 apr. , askanews, 'Un incarico a Fico? Sta al presidente Mattarella scegliere, ma Fico o Casellati sono incarichi di tipo istituzionale, certamente non di tipo politico. Secondo me la scelta ...

Di Maio : no a un premier con zero voti : 22.59 "Non comprendo il discorso secondo cui un soggetto terzo, che ha preso zero voti possa diventare premier mentre Di Maio che ha preso undici milioni di voti dovrebbe fare un passo indietro". Così Luigi Di Maio boccia l'ipotesi 'terzo nome'. "Domani Mattarella prenderà le sue decisioni, vedremo".Noi, aggiunge, abbiamo piena fiducia in lui. E: "Non posso aspettare qualcuno che deve decidere se restare ancora con Berlusconi o abolire la ...

Sondaggi Politici : Salvini premier? Meglio Di Maio/ Gentiloni alternativa a Lega-M5s - Berlusconi bocciato : Sondaggi elettorali Politici: nuovo Governo o ritorno alle urne? Elettori con Di Maio, Meglio esecutivo M5s-Lega senza la presenza di Berlusconi e Forza Italia. Le intenzioni di voto(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 16:08:00 GMT)

Salvini : premier diverso da me o Di Maio? Sì se accetta programma : Roma, 17 apr. , askanews, Per superare lo stallo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, si potrebbe arrivare ad un terzo nome per guidare il governo? 'Se ci fosse qualcuno in gamba, che sottoscrive un ...

DALLA CINA/ Lao Xi : Minniti premier - la soluzione 'siriana' che salva Di Maio e Salvini : I giochi di ombre della politica italiana avvengono sempre più all'ombra di una delicata partita fra superpotenze in Siria. Ma una soluzione c'è.

DALLA CINA/ Lao Xi : Minniti premier - la soluzione "siriana" che salva Di Maio e Salvini : I giochi di ombre della politica italiana avvengono sempre più all'ombra di una delicata partita fra superpotenze in Siria. Ma una soluzione ci sarebbe. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 06:01:00 GMT)CAOS SIRIA E GOVERNO/ Mattarella non lasci a Putin il nostro ministro degli Esteri, di S. CingolaniDOPO LE CONSULTAZIONI/ La soluzione di Mattarella c'è ed è nascosta nei veti incrociati, di G.M. Salerno

Luigi Di Maio - il retroscena sul suicidio davanti a Mattarella : così non farà il premier : Con il passare delle ore cresce la convinzione, tanto al Quirinale quanto nel centrodestra, che la tattica del tira e molla di Luigi Di Maio punti esclusivamente a sfilarsi quanto prima dal rischio di ...

"Di Maio non può fare il premier. Matteo? L'arroganza porta male" : Roma - Renato Brunetta, si è aperta una nuova stagione politica, non facilissima per il centrodestra e Forza Italia 'Sono reduce da Vinitaly, ho visto passare il mondo. Ho incontrato deputati e senatori del centrodestra e del Pd. Il clima è assolutamente cordiale e costruttivo. Ma la cosa più importante è che tanta gente mi ha fermato per strada per dirmi che ...

Di Maio : non a tutti i costi io premier : 22.23 "Non sono disposto a tutto pur di andare al governo". Così a Udine il leader M5S Di Maio. In Germania -aggiunge- quando non si riesce a fare un governo la prima forza politica si mette di fronte ai cittadini e dice 'noi siamo diversi non andiamo d'accordo con tutti' ma si mettono poi a parlare con gli altri sulle cose da fare insieme. Io però non posso pensare di ...

Governo : Donzelli (Fdi) - Di Maio punta a spaccare centrodestra per premiership : Roma, 13 apr. (AdnKronos) – “Al di là dei retroscena e del gossip di Palazzo, Di Maio fa finta che il problema sia Berlusconi, ma in realtà vuole si spacchi il centrodestra per avere la premiership. Se lui spacca la coalizione, col giochino di Berlusconi isolato, il M5S diventa primo partito e Di Maio può ambire alla premiership. Ma il centrodestra non deve cadere nella trappola: la nostra coalizione è arrivata prima, onere o onore ...

Di Maio giovane premier? Diktat A volerlo solo Grillo e Casaleggio Vero problema per il nuovo governo : Piero Ignazi sostiene giustamente, su “Repubblica”, che la situazione politica non si sbloccherà finché Luigi Di Maio non rinuncerà all’assurda – e costituzionalmente infondata – pretesa di essere nominato primo ministro. Una richiesta, Segui su affaritaliani.it