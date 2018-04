Niente consultazioni per il Pd | ecco l' anti renziano per l' accordo con il 5 stelle

Il primo giro di consultazioni di Casellati non ha risolto Niente : Dopo i colloqui con la presidente del Senato, il M5S continua a non voler trattare con Forza Italia e la Lega a voler mantenere unito il centrodestra The post Il primo giro di consultazioni di Casellati non ha risolto niente appeared first on Il Post.

Consultazioni - Sergio Mattarella ha una sola condizione : Niente voto anticipato : La 'pausa di riflessione' concessa molto volentieri dal Quirinale dopo il primo fallimentare giro di Consultazioni pare aver consegnato una sola certezza: non si andrà al voto anticipato. Sebbene di ...

Consultazioni - Freccero : “Berlusconi non conta Niente - ci sarà governo M5s-Lega. Sinistra? E’ finita” : “Gli opinion leader di sinistra e alcuni giornali mainstream in questo momento non contano più nulla. conta solo l’elettorato”. Inizia così a Omnibus (La7) il duro j’accuse del consigliere di amministrazione Rai Carlo Freccero, che puntualizza: “Il M5S non andrà mai con Berlusconi, che si è tolto già di mezzo ed è stato messo ai margini della Lega. La verità è che gli elettorati dei 5 Stelle e della Lega sono molto ...

Governo - via alle consultazioni. Casellati : «FI e Lega? Niente strappi» : La presidente del Senato sale per prima al Colle: «Collaborazione per risolvere i problemi del Paese». Le priorità? «Riforma fiscale, lavoro e sicurezza».

Niente consultazioni per Grasso e Boldrini : loro non potranno partecipare Video : Una piccola umiliazione che era nell'aria per i leader di #Liberi e Uguali, il partito fondato dai big del Partito Democratico fuoriusciti lo scorso anno per protesta contro le politiche dei governi Renzi e Gentiloni. Composto da esponenti storici della sinistra degli ultimi trent'anni, da D'Alema a Bersani, passando per Vasco Errani, nelle sue liste sono stati candidati anche i due presidenti uscenti di Camera e Senato, Laura Boldrini e Piero ...

Renzi e la settimana bianca - Niente consultazioni? Lui smentisce : 'Tutto falso'. Calenda entra nel Pd : Matteo Renzi potrebbe non partecipare alle consultazioni al Quirinale da presidente Sergio Mattarella: e sulla sua partecipazione o meno scoppia il giallo. Il giornalista Massimo Giannini ha infatti ...