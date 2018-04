Niall Horan soffre di un disturbo ossessivo compulsivo | la confessione del cantante | “Mi

Dua Lipa è una grande fan di Niall Horan : ecco i tweet carinissimi che si sono scambiati : These two <3 The post Dua Lipa è una grande fan di Niall Horan: ecco i tweet carinissimi che si sono scambiati appeared first on News Mtv Italia.

Niall Horan e Hailee Steinfeld : insieme alle Bahamas con tanto di bacio (sulla guancia) : New couple alert!

Niall Horan e Hailee Steinfeld : insieme alle Bahamas con tanto di bacio - sulla guancia - : ... 2018 at 7:41am PDT Secondo il Mail On Sunday , l'artista di " On the Loose " confermato la relazione portando la cantante e attrice allo US Masters di golf in Georgia, sport di cui è molto ...

I brani di Flicker di Niall Horan registrati con un’orchestra sinfonica irlandese : “Un onore - il mio cuore è l’Irlanda” : Una performance inedita dei brani di Flicker di Niall Horan registrati con un'orchestra: il cantante degli One Direction ha registrato alcune canzoni contenute nell'album di debutto per uno speciale tv che andrà in onda a breve! Con l'accompagnamento della RTE Concert Orchestra, Niall ha registrato un concerto esclusivo, in cui si è esibito insieme ai membri dell'orchestra nelle tracce dell'album Flicker, pubblicato ad ottobre 2017. Una nuova ...

Niall Horan e Hailee Steinfeld stanno insieme? Un video in vacanza alle Bahamas solleva di nuovo il gossip : Niall Horan e Hailee Steinfeld stanno insieme? Il rumor sulla coppia circola in rete già da diverse settimane, ma senza aver ricevuto una conferma o una smentita da parte dei diretti interessati. Nelle ultime ore è trapelato sui social un video registrato da una fan, in cui si intravedono Niall ed Hailee complici durante una vacanza: i due sono stati recentemente ai Caraibi, in particolare alle Bahamas. Naturalmente questo non sancisce ...

Niall Horan e il golf - il cantante fa costruire un campetto in casa (foto) : Niall Horan e il golf sono una certezza ormai consolidata da anni: il cantante degli One Direction, ora, può anche vantare di avere una stanzetta completamente dedicata alla sua passione per il golf. Il cantante irlandese coltiva la sua passione per il golf da anni, tant'è che ha deciso di portarlo direttamente a casa propria: in una stanza, ha fatto costruire un campetto da golf per passare il proprio tempo libero. Il mini campo da golf è ...

Zayn Malik parla di Niall Horan e del successo del suo album : “Siamo come fratelli - ci supportiamo a vicenda” (audio) : Zayn Malik parla di Niall Horan durante un'intervista a AMP Radio: reduce del rilascio di un nuovo singolo, l'ex membro degli One Direction ha ricordato i suoi compagni di viaggio, ora solisti anche loro. Nel corso di un breve intervento radiofonico con l'emittente statunitense, Zayn ha rivolto parole particolarmente affettuose agli ex colleghi e amici degli One Direction, mandando in visibilio i fan della band e dei rispettivi componenti. ...

Niall Horan e Hailee Steinfeld insieme sul palco del Flicker Tour : gli ultimi aggiornamenti sul presunto flirt (video) : Niall Horan e Hailee Steinfeld insieme sul palco: un video pubblicato per sbaglio su Instagram ha mandato in visibilio i fan! Durante le prove di un recente concerto del Flicker World Tour di Niall Horan, un ospite speciale ha raggiunto il cantante irlandese sul palco: proprio l'attrice e cantante Hailee Steinfeld! Secondo i rumors delle ultime settimane, i due sarebbero una coppia, ma non l'avrebbero ancora ufficializzato. In una ...

Flirt tra Niall Horan e Hailee Steinfeld : una maglia solleva di nuovo il gossip (foto) : Nuovi rumors sul presunto Flirt tra Niall Horan e Hailee Steinfeld: l'attrice statunitense ha condiviso sui social una foto che la ritrae con addosso una maglietta particolare! Da alcune settimane girano voci piuttosto insistenti sul un possibile Flirt tra Niall Horan e Hailee Steinfeld, dopo che i due sono stati avvistati insieme ed in atteggiamenti abbastanza complici a un concerto dei Backstreet Boys a Las Vegas. Attualmente impegnato ...

Niall Horan a Manchester ricorda l’attentato al concerto di Ariana Grande : “Vi è vicina e vi manda il suo affetto” (video) : Niall Horan a Manchester ricorda le vittime ed i feriti del concerto di Ariana Grande, tenutosi lo scorso 22 maggio alla Manchester Arena. Al termine del concerto, un'esplosione ha provocato 23 morti e 250 feriti, attentato terroristico rivendicato dall'ISIS diverse ore dopo. Partito da una settimana con il suo Flicker World Tour 2018, Niall Horan ha fatto tappa alla O2 Arena di Manchester per due concerti. Grande amico di Ariana Grande, ...

One Direction tra i vincitori degli iHeart Radio Music Awards 2018 - da Harry Styles a Niall Horan - Liam Payne e Louis Tomlinson : Sono stati annunciati i vincitori degli iHeart Radio Music Awards 2018 che si sono tenuti nella notte di domenica 11 marzo in America. I premi della Musica sono stati assegnati a Los Angeles e hanno visto trionfare alcuni degli artisti internazionali più apprezzati del momento, non solo in America ma anche in Europa. Tra i cantanti che hanno vincitori degli iHeart Radio Music Awards 2018 spuntano un paio di nomi degli One Direction: Harry ...

Video e scaletta del Flicker Tour 2018 di Niall Horan con le cover degli One Direction : Direttamente da Killarney, la scaletta del Flicker Tour 2018 di Niall Horan: la prima Tournée da solista del cantante degli One Direction è partita sabato 10 marzo dall'Irlanda. Niall ha debuttato con il Flicker Tour dal suo Paese natale, l'Irlanda, con il primo concerto all‘INEC di Killarney. Durante la sua prima Tournée in solitaria, Niall presenterà al pubblico l'album di debutto Flicker, pubblicato ad ottobre. Ieri sera, Niall ha fatto ...

Ambientazioni esotiche e party notturni nel video di On The Loose di Niall Horan - il nuovo singolo da Flicker : Finalmente online il video di On The Loose di Niall Horan, il nuovo singolo estratto dall'album Flicker. Il brano è il quarto singolo pubblicato dall'album di debutto come solista Flicker, rilasciato lo scorso ottobre in anteprima al tour mondiale. Il disco è stato anticipato da tre singoli, This Town, Slow Hands e Too Much To Ask. On The Loose, invece, è stato rilasciato lo scorso 20 febbraio, come singolo prima del lungo tour che porterà ...

Niall Horan : i suoi primi piani nel video di “On the Loose” ti manderanno k.o. : Nella mattinata di martedì 6 marzo Niall Horan ha pubblicato il video ufficiale del nuovo singolo “On The Loose”, estratto da “Flicker”, suo primo album solista uscito il 20 ottobre 2017. via GIPHY Poco dopo l’uscita del video è balzato in tendenza su Twitter l’hashtag #OnTheLooseMusicvideo, usato dai fan per commentare la clip. Leggendo le prime opinioni, è subito chiara una cosa: i primi piani di Niall ti manderanno ...