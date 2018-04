Netflix | da oggi arriva una nuova feature per l' app - Gizblog it

La trimestrale «spinge» Netflix in Borsa : oggi vale 140 miliardi : Un trimestre da incorniciare. Netflix, colosso della Tv in streaming, supera le attese degli analisti e vola in Borsa, archiviando una trimestrale all'insegna di ricavi in aumento del 40% , oggi sono a quota a 3,7 miliardi di dollari, e addirittura un